توافد عشرات الملايين من زوار الإمام الحسين عليه السلام، إلى مرقده الشريف في كربلاء المقدسة اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، إحياءً لذكرى الأربعين الموافق للـ20 من شهر صفر.

وتبلغ زيارة الأربعين ذروتها اليوم، وتُعد واحدة من أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، حيث يتوافد ملايين الزائرين إلى كربلاء لإحياء هذه المناسبة العظيمة، وسط أجواء إيمانية وتنظيم واسع يهدف إلى ضمان انسيابية الزيارة وسلامة المشاركين.



الكلمات المفتاحية