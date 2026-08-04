كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)

عربي ودولي

بالصور| حشودٌ مليونية تتوافد إلى مقام الإمام الحسين (ع) في ذكرى الأربعين
عربي ودولي

بالصور| حشودٌ مليونية تتوافد إلى مقام الإمام الحسين (ع) في ذكرى الأربعين

2026-08-04 09:20
94

توافد عشرات الملايين من زوار الإمام الحسين عليه السلام، إلى مرقده الشريف في كربلاء المقدسة اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، إحياءً لذكرى الأربعين الموافق للـ20 من شهر صفر.

وتبلغ زيارة الأربعين ذروتها اليوم، وتُعد واحدة من أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، حيث يتوافد ملايين الزائرين إلى كربلاء لإحياء هذه المناسبة العظيمة، وسط أجواء إيمانية وتنظيم واسع يهدف إلى ضمان انسيابية الزيارة وسلامة المشاركين.
 

الكلمات المفتاحية
العراق الزيارة الأربعينية كربلاء أربعين الإمام الحسين
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| حشودٌ مليونية تتوافد إلى مقام الإمام الحسين (ع) في ذكرى الأربعين
بالصور| حشودٌ مليونية تتوافد إلى مقام الإمام الحسين (ع) في ذكرى الأربعين
عربي ودولي منذ ساعة
بالصور| جموع الزائرين تحيي مراسم الأربعين في نينوى
بالصور| جموع الزائرين تحيي مراسم الأربعين في نينوى
عربي ودولي منذ ساعتين
بالصور| وزير الخارجية الإيراني في كربلاء المقدسة في مراسم زيارة الأربعين
بالصور| وزير الخارجية الإيراني في كربلاء المقدسة في مراسم زيارة الأربعين
عربي ودولي منذ ساعتين
مصر وتركيا وقطر تدين الانتهاكات
مصر وتركيا وقطر تدين الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
كلمة الشيخ قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) 04-08-2026
كلمة الشيخ قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) 04-08-2026
كلام الأمين منذ 8 دقائق
بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) بمسيرة حاشدة
بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) بمسيرة حاشدة
لبنان منذ 12 دقيقة
الشيخ قاسم: وحدة المقاومة وشعبها ستُسقط رهانات العدو وتُبقي راية الصمود
الشيخ قاسم: وحدة المقاومة وشعبها ستُسقط رهانات العدو وتُبقي راية الصمود
لبنان منذ 35 دقيقة
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة