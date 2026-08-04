انطلقت في مدينة بعلبك المسيرة الحاشدة لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من ميدان التحرير في منطقة دورس، وسط توافد كبير للمشاركين باتجاه مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (عليها السلام).

المسيرة الحاشدة التي انطلقت من مركز التجمّع عند دوار التحرير، لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، تقدمتها فرق كشافة الإمام المهدي (عج)، ولبسة الأكفان، وحملة الرايات والشعارات والصور، والتي انضمت إليها مسيرات عاشورائية قادمة من أحياء مدينة بعلبك.

وواكبت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية المسيرة على طول الطريق لتأمين المشاركين.

وكان قد غصّ مقام السيدة خولة، وقاعاته الداخلية وساحاته الخارجية والطرقات المؤدِّية إليه، بالحشود التي توافدت إلى رحابه منذ ليل أمس للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى أربعينيّة الإمام الحسين، والآلاف منهم "مشايَّة" وصلوا من مختلف القرى والبلدات البقاعية سيرًا على الأقدام.

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