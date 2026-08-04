كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي كلمة الشيخ قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) 04-08-2026

لبنان

بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) بمسيرة حاشدة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) بمسيرة حاشدة

2026-08-04 11:03
22

انطلقت في مدينة بعلبك المسيرة الحاشدة لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من ميدان التحرير في منطقة دورس، وسط توافد كبير للمشاركين باتجاه مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (عليها السلام).

المسيرة الحاشدة التي انطلقت من مركز التجمّع عند دوار التحرير، لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، تقدمتها فرق كشافة الإمام المهدي (عج)، ولبسة الأكفان، وحملة الرايات والشعارات والصور، والتي انضمت إليها مسيرات عاشورائية قادمة من أحياء مدينة بعلبك.

وواكبت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية المسيرة على طول الطريق لتأمين المشاركين.

وكان قد غصّ مقام السيدة خولة، وقاعاته الداخلية وساحاته الخارجية والطرقات المؤدِّية إليه، بالحشود التي توافدت إلى رحابه منذ ليل أمس للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى أربعينيّة الإمام الحسين، والآلاف منهم "مشايَّة" وصلوا من مختلف القرى والبلدات البقاعية سيرًا على الأقدام.

الكلمات المفتاحية
بعلبك مقام السيدة خولة أربعين الإمام الحسين
إقرأ المزيد
المزيد
بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) بمسيرة حاشدة
بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) بمسيرة حاشدة
لبنان منذ 12 دقيقة
الشيخ قاسم: وحدة المقاومة وشعبها ستُسقط رهانات العدو وتُبقي راية الصمود
الشيخ قاسم: وحدة المقاومة وشعبها ستُسقط رهانات العدو وتُبقي راية الصمود
لبنان منذ 35 دقيقة
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)
لبنان منذ ساعة
بالصور| سيرًا على الأقدام من رياق إلى بعلبك بإربعينية الإمام الحسين (ع)
بالصور| سيرًا على الأقدام من رياق إلى بعلبك بإربعينية الإمام الحسين (ع)
لبنان منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
كلمة الشيخ قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) 04-08-2026
كلمة الشيخ قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) 04-08-2026
كلام الأمين منذ 9 دقائق
بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) بمسيرة حاشدة
بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) بمسيرة حاشدة
لبنان منذ 12 دقيقة
الشيخ قاسم: وحدة المقاومة وشعبها ستُسقط رهانات العدو وتُبقي راية الصمود
الشيخ قاسم: وحدة المقاومة وشعبها ستُسقط رهانات العدو وتُبقي راية الصمود
لبنان منذ 35 دقيقة
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة