أرسل وزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، مساء أمس الاثنين، رسالة تحذير إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، كتبها نائب رئيس الأركان وبدعم من رئيس الأركان، وفق ما ذكرت المراسلة السياسية في صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" ليلاخ شوفال.

وجاء في الرسالة أن وزارة المالية تخرق اتفاق رئيس الحكومة ولا تنقل إلى وزارة "الأمن" (الحرب) من الميزانية التي تعهّدت بها خلال الأشهر الأخيرة.

وتابعت شوفال "في أساس التوجه يقف العجز في الميزانية في الجيش "الإسرائيلي". وكما كشفنا في صحيفة "هيوم" في منتصف شهر أيار الماضي، فإنه في أعقاب عملية (عدوان) "زئير الأسد" ودخول الجيش "الإسرائيلي" إلى الحزام الأمني في لبنان، احتاج الجيش إلى إضافة نحو 40 مليار شيكل لسد الفجوة في الميزانية".

وأضافت: "لم تنجح وزارتا المالية و"الدفاع" (الحرب) في التوصل إلى تفاهمات، وقرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن "الدولة" (الكيان) تعترف بوجود الفجوة. وبناءً على ذلك، وجّه وزارة المالية بتحويل 12 مليار شيكل فورًا إلى وزارة "الدفاع"، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال وقت لاحق من العام".

تداعيات خطيرة

وأردفت شوفال: "لكن رغم أن رئيس الحكومة وجّه، في نهاية شهر حزيران، وزارة المالية بتحويل الأموال فورًا، فإنه حتى الآن لم يُحوَّل ولو شيكل واحد. كما أن توجه رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعز بيسموت، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بهذا الشأن، كما كشفنا في موقع "هيوم" قبل أكثر من أسبوع ونصف بقليل، لم يؤدِّ إلى أي تقدم".

وتابعت "اتضح الآن أن نائب رئيس الأركان، اللواء تمير يدعي، أرسل رسالة إضافية في هذا الشأن، تناول فيها التداعيات "الخطيرة على استقرار الجيش "الإسرائيلي" في ظل غياب اتفاق بشأن الميزانية". وجاء في الوثيقة، من بين أمور أخرى، أنه فور نشرها ستدخل عدة إجراءات حيّز التنفيذ بشكل فوري، من بينها الانتقال إلى مستوى تجنيد إضافي من قوات الاحتياط، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض حجم القوات على الحدود وفي بلدات الدفاع المناطقي، ووقف عمليات العودة إلى الكفاءة، بما سيصعّب على الجيش "الإسرائيلي" الاستعداد لمعركة شديدة أخرى، وعدم الاستثمار بشكل كافٍ في احتياجات منتسبي الجيش "الإسرائيلي" في الخدمة النظامية والاحتياط بعد ثلاث سنوات من الحرب، بشكل سيصعّب على الجيش "الإسرائيلي" الحفاظ على المورد البشري، الذي هو أصلًا في أدنى مستوياته، إضافة إلى وقف عمليات التجنيد للخدمة الدائمة".

هل ستصل الأموال؟

وقالت شوفال: "نقل رئيس الأركان إيال زمير الرسالة كما هي إلى وزير "الدفاع" (الحرب) يسرائيل كاتس"، وأضافت أن "غياب الاتفاق المالي وعدم تنفيذ توجيه رئيس الحكومة يخلقان تداعيات قاسية على جاهزية الجيش "الإسرائيلي" وقدرته العملياتية".

ومن جهته، نقل يسرائيل كاتس هذه الأمور بالروح نفسها إلى رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الحكومة.

وقال مصدر مطّلع على التفاصيل لصحيفة "هيوم": "هذه قمة العبث، هناك فجوات خطيرة هنا. في الوقت الذي نستعد فيه لمواجهة محتملة مع إيران، لا يوجد أفق تخطيطي للصناعات الأمنية. لا نحافظ على استقلالية تسليحية، ولا يمكن إعداد الجيش "الإسرائيلي" للقتال".

وختمت شوفال: "نشير إلى أن وزارة المالية أكدت الأسبوع الماضي أن الأموال ستُحوَّل خلال الأيام القريبة، وفي غضون أقل من أسبوع، إلا أن هذا الأسبوع مضى منذ فترة، ولم يُحوَّل أي شيكل واحد. وحتى الآن، تدّعي وزارة المالية أن كل شيء جاهز لتحويل الأموال، لكن، كما ذُكر، لم يحدث ذلك".

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