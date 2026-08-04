أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع قصف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران.

وفي حسابه على قناة "تلغرام"، كتب العميد سريع ما يلي:

تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيّرة وكانت الإصابة دقيقة.

يأتي هذا الاستهداف ردًا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسيّر.

نؤكد للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب.

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