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إيران

حشود مليونية تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) في إيران
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إيران

حشود مليونية تحيي أربعينية الإمام الحسين (ع) في إيران

2026-08-04 13:53
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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء (4 آب 2026) مسيرات أربعينية الإمام الحسين (ع)، التي نُظّمت بشكل متزامن في العاصمة طهران ومختلف أنحاء إيران بمشاركة الملايين من أبناء الشعب، فيما اتخذ هذا العام مسار حركة زوار الأربعين طابع الحماسة والمقاومة مع أجواء خاصة، ونصب صور قائد الأمة الشهيد.

في العاصمة طهران، انطلقت المراسم عند الساعة السادسة صباحًا بتلاوة آيات من القرآن الكريم وزيارة الأربعين من ساحة الإمام الحسين (ع) وسط العاصمة إلى مرقد "السيد عبد العظيم الحسني" في مدينة ري جنوبًا.

ورفع المشاركون في هذه المسيرات الأعلام الحمراء والعلم الإيراني، وهتفوا بشعارات تطالب بالثأر لدم الإمام الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، وسائر شهداء البلاد. وأكدوا ضرورة مواصلة السير على درب الشهداء والتمسك بمبادئهم.

كما رفع المشاركون رايات "يا لثارات الحسين"، وردّدوا الهتافات الخاصة بالمناسبة، فيما حملت فعاليات هذا العام حضورًا لذكرى قادة المقاومة الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية، حيث خصصت مراسم المسيرة لاستحضار تضحياتهم والتأكيد على مواصلة النهج الذي يمثلونه.

وشهدت المسيرة انتشارًا للرايات والرموز المرتبطة بذكرى الأربعين، وسط مشاركة عائلية وشعبية واسعة، وتحولت شوارع العاصمة إلى مسار لإحياء المناسبة التي تأتي بالتزامن مع توافد ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في الزيارة الأربعينية.

وقد أحيا الآلاف ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) في مدينة نور بمحافظة مازندران شمالي إيران، فيما خرج الإيرانيون في مسيرة شهداء الأربعين لمسافة 14 كيلومترًا في مدينة الوند بمحافظة قزوين شمالي إيران. كما أقيمت مسيرة "شهداء الأربعين" في مدينة أصفهان جنوبي طهران في ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع).

وبالموازاة، أحيا المشاركون مراسم الذكرى في حرم السيدة معصومة (ع) بمدينة قم المقدسة.

 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران أربعين الإمام الحسين
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