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فلسطين

15 ألف شهيد تحت ركام غزة بانتظار الانتشال
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فلسطين

15 ألف شهيد تحت ركام غزة بانتظار الانتشال

2026-08-04 13:53
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أكد رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المفقودين عمر نوفل أن نحو 15 ألف شهيد ما زالت جثامينهم تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني بسبب محدودية الإمكانات والمعدات اللازمة للانتشال.

وأوضح نوفل أن الجهات المختصة وثقت نحو 6 آلاف مفقود رسميًا، إلى جانب حالات أخرى غير مسجلة، مشيرًا إلى تسجيل آلاف الملفات المرتبطة بالشهداء والمفقودين عبر الأنظمة الصحية المعتمدة.

وأشار إلى أن منع إدخال مواد فحوصات الحمض النووي وحفظ الجثامين يعرقل عمليات التعرف على هوية الضحايا، مطالبًا بتوفير الدعم الفني والمعدات الحديثة للتعامل مع هذا الملف الإنساني المعقد.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة جرائم العدو الصهيوني العدوان الصهيوني على غزة
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