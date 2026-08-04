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مخاوف إزاء جاهزيتها.. أميركا استخدمت كل صواريخها بعيدة المدى في عدوانها على إيران
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مخاوف إزاء جاهزيتها.. أميركا استخدمت كل صواريخها بعيدة المدى في عدوانها على إيران

2026-08-04 14:07
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" "إن الجيش الأميركي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه التي اندلعت قبل خمسة أشهر مع إيران، مما أثار ​مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "هذه الصواريخ بالأساس عبارة عن أسلحة أرض-أرض، والمعروفة باسم أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية (أتاكمز) وصواريخ الضربات الدقيقة (بريزم)". 

وذكر مصدران أن الولايات المتحدة استخدمت "تقريبًا جميع" هذه الأسلحة.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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