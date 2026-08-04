قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" "إن الجيش الأميركي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه التي اندلعت قبل خمسة أشهر مع إيران، مما أثار ​مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "هذه الصواريخ بالأساس عبارة عن أسلحة أرض-أرض، والمعروفة باسم أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية (أتاكمز) وصواريخ الضربات الدقيقة (بريزم)".

وذكر مصدران أن الولايات المتحدة استخدمت "تقريبًا جميع" هذه الأسلحة.



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