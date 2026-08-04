أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، نشر أكثر من 54 ألف منتسب بواقع 70 فوجًا لتأمين الزيارة الأربعينية في مختلف المحافظات، فيما أشارت الى افتتاح ثلاثة مقرات مسيطرة في محافظات الفرات الأوسط.

وقال معاون رئيس أركان هـيئة الحشد الـشعبي لشؤون العمليات، ياسر حسين العيساوي في مؤتمر صحفي إن "الهيئة شاركت بأكثر من 70 فوجًا لتأمين الحدود في المحافظات التي شهدت مراسم الزيارة الأربعينية".

وذكر أن " قوات الحشد الشعبي انتشرت على جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة، وشاركت جميع المعاونيات والمديريات في تقديم خدمات استثنائية لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وبين أن "هناك تنسيقًا عاليًا بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية ولجنة الزيارات المليونية لضمان نجاح الخطة الأمنية والخدمية".

من جانبه، أوضح قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني خلال المؤتمر الصحفي أن "هيئة الحشد الشعبي شاركت بأكثر من 500 مفرزة طبية متنوعة في تقديم الخدمات لزائري الأربعين، فيما دفعت قيادة عمليات الفرات الأوسط بـ24,450 مجاهدًا لتنفيذ الخطة التنظيمية".

وتابع أن "قيادة عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي أنشأت 577 نقطة أمنية ضمن انتشارها الميداني لتأمين محاور الزيارة الأربعينية".

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