أظهر استطلاع أجراه ما يُسمى "معهد الأمن القومي الإسرائيلي" أن غالبية "الإسرائيليين" لا يزالون يرون أن الوضع الأمني الحالي في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يوفّر الأمن للمستوطنين، رغم "الإجراءات الأمنية" المتخذة في المنطقة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، اعتبر 66% من المشاركين أن الوضع الأمني في الشمال لا يوفّر الأمن للمستوطنين، مقابل 30% فقط رأوا أنه يوفّر الأمن.

وأظهرت النتائج تباينًا وفق الانتماء السياسي، إذ رأى 74% من ناخبي المعارضة أن الوضع الأمني لا يوفّر الأمن للمستوطنين، مقارنة بـ54% من ناخبي الائتلاف الحكومي.

كما بيّن الاستطلاع تفاوتًا طفيفًا بين الفئات، حيث اعتبر 65% من اليهود و71% من عرب 48 أنّ الوضع الأمني الحالي في شمال "إسرائيل" لا يوفّر الأمن للمستوطنين.

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