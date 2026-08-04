ناشدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة 7 آب، داعية إلى إقراره تنفيذًا للوعد الذي قطعه لهم في تموز 2025.

وفي كتاب مفتوح وجّهته إلى رئيس الجمهورية، أكدت اللجنة أنها لا تزال تعوّل على التزامه بالوعد الذي منح الأمل لنحو 1690 أستاذًا جامعيًا وعائلاتهم، معتبرة أن مرور عام من دون تنفيذ هذا الالتزام يستدعي تحركًا حاسمًا لإنصاف المتعاقدين.

وشددت اللجنة على أن ملف التفرغ لا يقتصر على إجراءات إدارية، بل يتعلق بحقوق مشروعة لأساتذة أفنوا سنوات في خدمة الجامعة اللبنانية، مطالبة بإحالته إلى مجلس الوزراء وإقراره بما يحقق العدالة ويعيد الحقوق إلى أصحابها.

وأكدت في ختام رسالتها ثقتها برئيس الجمهورية، معربة عن أملها في أن تتحول الوعود إلى خطوات عملية تعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

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