ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط متابعة المستثمرين للتصريحات المتضاربة بشأن محادثات محتملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، وترقب سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية لاستشراف مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4059.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف غداً الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

التوترات الجيوسياسية والفائدة تدعمان حركة الذهب

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثات مع إيران "جارية"، زاعمًا أنها تمثل "الفرصة الأخيرة" لطهران للتوصل إلى اتفاق، في حين نفت إيران إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك.

ويقدّر المتعاملون حاليًا احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر بنسبة 65%، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.

بدوره، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه لا يزال متفائلًا بتراجع ضغوط التضخم تدريجيًا، لكنه أكد أن البنك المركزي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة.

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