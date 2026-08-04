نظّم حزب الله وعائلة الشهيد المجاهد محمد مهدي حسان زعيتر إحتفالًا تأبينيًا عن روحه الطاهرة بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاده، وذلك في حسينية السيدة الزهراء (ع) في بلدة حدث بعلبك، بحضور مسؤول القطاع الثالث لحزب الله الحاج حسن حمية وعلماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، حيث تقبّلت عائلة الشهيد التبريكات والتعازي بالشهادة المباركة.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، كانت كلمة لعائلة الشهيد واختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني للشيخ طلال المسمار.

الكلمات المفتاحية