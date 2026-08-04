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لبنان

حزب الله ينظم حفلًا تأبينيًا للشهيد محمد زعيتر في بلدة حدث بعلبك
لبنان

حزب الله ينظم حفلًا تأبينيًا للشهيد محمد زعيتر في بلدة حدث بعلبك

2026-08-04 18:31
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موسى الحسيني - مصور
219 مقالاً

نظّم حزب الله وعائلة الشهيد المجاهد محمد مهدي حسان زعيتر إحتفالًا تأبينيًا عن روحه الطاهرة بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاده، وذلك في حسينية السيدة الزهراء (ع) في بلدة حدث بعلبك، بحضور مسؤول القطاع الثالث لحزب الله الحاج حسن حمية وعلماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، حيث تقبّلت عائلة الشهيد التبريكات والتعازي بالشهادة المباركة. 

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، كانت كلمة لعائلة الشهيد واختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني للشيخ طلال المسمار.

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