نظّم حزب الله وعائلة الشهيد المجاهد علي محمد مصطفى إحتفالًا تأبينيًا عن روحه الطاهرة بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاده، وذلك في حسينية الوعد الصادق - بلدة بوداي، بحضور مسؤول القطاع الثالث لحزب الله الحاج حسن حمية وعلماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية ، حيث تقبّلت عائلة الشهيد التبريكات والتعازي بالشهادة المباركة .

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاه عرض تقريرًا مصوّرًا حول الشهيد واختُتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني للشيخ حسين السبلاني.

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