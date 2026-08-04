لبنان
حزب الله ينظم حفلًا تأبينيًا للشهيد علي مصطفى في بلدة بوداي
نظّم حزب الله وعائلة الشهيد المجاهد علي محمد مصطفى إحتفالًا تأبينيًا عن روحه الطاهرة بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاده، وذلك في حسينية الوعد الصادق - بلدة بوداي، بحضور مسؤول القطاع الثالث لحزب الله الحاج حسن حمية وعلماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية ، حيث تقبّلت عائلة الشهيد التبريكات والتعازي بالشهادة المباركة .
بدأ الإحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاه عرض تقريرًا مصوّرًا حول الشهيد واختُتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني للشيخ حسين السبلاني.