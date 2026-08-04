أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، مشاركة 22 مليون زائر بإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مبينا نجاح خطط الزيارة جاء بإسناد ودعم من قبل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ومشاركته في رسم الخطط.

وقال الخطابي في مؤتمر صحافي، إن "22 مليون زائر أحيوا زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بينهم 5 ملايين زائر عربي وأجنبي".

وأضاف الخطابي "الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية سجلت نجاحًا كبيرًا "، مشيرًا إلى أن "هذا النجاح جاء بإسناد ودعم من قبل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ومشاركته في رسم الخطط".

وتابع أن "القوات الأمنية قامت بدور عظيم في تأمين الزيارة والزائرين، كما وكان لها الدور في إنجاح الخطة"، مؤكدا أن "هناك تنسيقا عالي المستوى بين القيادات الأمنية والاستخبارية والعتبات المقدسة لإنجاح الزيارة، إضافة الى الدور الكبير للوزارات المعنية والساندة في إنجاح الخطط الخدمية".

وأوضح الخطابي، أن "جميع الخطط كانت تدور حول هدف واحد وهو حماية الزيارة والزائرين".

وفيما يخص بلدية كربلاء، لفت الخطابي إلى أنه "تم رفع أكثر من 650 ألف طن من النفايات"، مشيرا الى أن "محافظة كربلاء أنشأت ساحات جديدة وفتحت شوارع وأنجزت مجسرات كان لها دور في مساعدة الزائر على أداء زيارته بيسر".

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