إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
08:29 |"سباه نيوز" عن مصدر مطّلع: طالما استمرت التدخلات الأميركية والتهديد بشن هجوم عسكري على إيران فسيظل التوصل إلى الاتفاق مؤجلًا
08:28 |"سباه نيوز" عن مصدر مطّلع: السبب الرئيسي لتأخر الاتفاق مع عُمان بشأن مضيق هرمز هو التدخلات الأميركية والتهديدات التي أطلقها ترامب
06:17 |أكسيوس عن مصادر: عراقجي وافق مبدئيًا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة قائد الثورة ومجلس الأمن القومي الإيراني
06:16 |أكسيوس عن مصادر: الممر الأوسط للمضيق سيستخدم للسفن القادمة والمغادرة وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه عمان وإيران
06:15 |أكسيوس عن مصادر: الاتفاق ينص على عمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يومًا
06:13 |أكسيوس عن مصادر: السفن المغادرة عبر المضيق إلى بحر العرب ستسلك مساراً جنوبياً عبر مياه عمان بالتنسيق مع إيران
06:10 |أكسيوس عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تسعى للإعلان عن الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء
06:09 |أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز