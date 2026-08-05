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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-05 06:07
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08:30 |
"سباه نيوز" عن مصدر مطّلع: لن نبرم أي اتفاق تحت وطأة التهديدات
08:29 |
"سباه نيوز" عن مصدر مطّلع: طالما استمرت التدخلات الأميركية والتهديد بشن هجوم عسكري على إيران فسيظل التوصل إلى الاتفاق مؤجلًا
08:28 |
"سباه نيوز" عن مصدر مطّلع: السبب الرئيسي لتأخر الاتفاق مع عُمان بشأن مضيق هرمز هو التدخلات الأميركية والتهديدات التي أطلقها ترامب
06:51 |
ترامب: أسعار الطاقة ستنخفض وعلى الشركات الشروع في خفضها
06:50 |
ترامب: كان يومًا جيدًا في المحادثات مع الإيرانيين أمس الثلاثاء وهم لا يريدون الاعتراف بذلك
06:23 |
ترامب: سيكون الوضع سيئًا للغاية على إيران إذا لم نتوصل لاتفاق
06:17 |
أكسيوس عن مصادر: عراقجي وافق مبدئيًا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة قائد الثورة ومجلس الأمن القومي الإيراني
06:16 |
أكسيوس عن مصادر: الممر الأوسط للمضيق سيستخدم للسفن القادمة والمغادرة وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه عمان وإيران
06:15 |
أكسيوس عن مصادر: الاتفاق ينص على عمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يومًا
06:14 |
أكسيوس عن مصادر: الاتفاق ينص على عدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة 60 يومًا
06:13 |
أكسيوس عن مصادر: السفن المغادرة عبر المضيق إلى بحر العرب ستسلك مساراً جنوبياً عبر مياه عمان بالتنسيق مع إيران
06:10 |
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تسعى للإعلان عن الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء
06:09 |
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز
06:08 |
شبكة CNN: انخفاض حاد في مخزون الصواريخ الأمريكية اثر الهجمات على ايران
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران تفاهم إسلام أباد
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