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إيران

بقائي: المباحثات الإيرانية العُمانية بشأن مضيق هرمز ايجابية
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إيران

بقائي: المباحثات الإيرانية العُمانية بشأن مضيق هرمز ايجابية

2026-08-05 07:32
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي استمرار المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان بهدف تنظيم حركة الملاحة البحرية الآمنة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن الأجواء التي تسودها ايجابية.

وقال بقائي، في تصريح تلفزيوني الليلة الماضية: "تجري متابعة هذه المباحثات باعتبارها حوارًا بين الدولتين الساحليتين لمضيق هرمز، مع التركيز على تحديد مسارات ذهاب وإياب آمنة للسفن؛ وهي مسارات تأخذ في الحسبان اعتبارات الأمن القومي لإيران وعُمان، إلى جانب ضمان الحقوق السيادية".

وأضاف: "المباحثات حتى الآن تُقيّم بأنها إيجابية على كلا المستويين الفني والسياسي، وتسعى إيران بالتعاون مع عُمان إلى صياغة الآليات اللازمة للترتيبات المستقبلية لإدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في الختام إلى أن النتائج النهائية لهذه المباحثات سيتم الإعلان عنها عقب تلخيصها وبلورتها بشكل نهائي.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز سلطنة عمان
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