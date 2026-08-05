أفادت "شبكة سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، أن إدارة دونالد ترامب تواجه انخفاضًا حادًا في مخزونها من الأسلحة في أعقاب الهجمات العدوانية على إيران، حيث استهلكت ما يقرب من أربعة أخماس مخزون منظومة "ثاد" للدفاع الصاروخي ونحو نصف صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.

وأكدت الشبكة الأميركية أن الجيش الأميركي استهلك ما يقرب من 80% من الصواريخ الاعتراضية التابعة لإحدى منظومات الدفاع الصاروخي الرئيسية لديه، فحذر كبار القادة العسكريين الأميركيين من أن: "مخزون الذخيرة لدى البنتاغون قد وصل إلى مستوى منخفض للغاية ومثير للقلق".

وقالت الشبكة: "لقد استُنزفت مخزونات أنظمة الدفاع الجوي الرئيسة، بشكل كبير، لا سيما خلال الحرب مع إيران. وفقًا لأحدث تقرير عن جرد الأسلحة، والذي نقله مصدران مطلعان على الأمر، فقد استهلك الجيش الأميركي ما يقرب من أربعة أخماس صواريخ "ثاد" الاعتراضية ونحو نصف صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، مقارنةً بمستويات المخزون قبل الحرب".

وأضافت بأن هذا الانخفاض الحاد، في مخزون صواريخ "ثاد"، لم يُعلن سابقًا. ويُقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن الولايات المتحدة كانت تمتلك نحو 2200 صاروخ "باتريوت" اعتراضي (من النسختين المتقدمتين من النظام) و452 صاروخ "ثاد" قبل بدء العدوان على إيران.

وتابعت شبكة سي إن إن: "كما أعربت دول الخليج عن مخاوف جديدة بشأن عواقب نقص أنظمة الدفاع الجوي. تخشى هذه الدول أنه في حال قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيد الصراع الحالي، فإن انخفاض احتياطيات أنظمة الدفاع سيُضعف قدرتها على مواجهة أي رد فعل إيراني محتمل"، مشيرة إلى أن عدة دول، والتي تعتمد على الأنظمة الأميركية للدفاع الجوي، أقرّت بأن تقليص احتياطيات هذه الأنظمة قد يحد من قدرتها على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة". وأشارت إلى أنه استنادًا إلى بيانات مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية الأميركي، فإن الولايات المتحدة أطلقت ما بين 1500 و1600 صاروخ من أنظمة "باتريوت" ونحو 200 صاروخ من أنظمة "ثاد" خلال المرحلة من 27 شباط/فبراير إلى 27 تموز/يوليو الماضي. ووصل مخزون الصواريخ إلى نحو 760 – 830 صاروخًا من الباتريوت و234 – 278 صاروخًا من أنظمة "ثاد"، بحسب بيانات المركز.

بدورها أكدت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، في تقرير لها، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة استهلكت تقريبًا كل مخزونها العالمي من الصواريخ الموجهة بعيدة المدى خلال الحرب مع إيران. وقالت الشبكة، نقلًا عن مصادر على دراية مباشرة بهذا الأمر، قولها: "إن الولايات المتحدة استخدمت تقريبًا صواريخ المنظومة الصاروخية التكتيكية للجيش (ATACMS) كافة، كذلك صواريخ الهجوم الدقيق (Precision Strike Missile)".

هذا؛ وكانت وكالة "رويترز" البريطانية قد ذكرت، في وقت سابق، أيضًا أن الويات المتحدة استهلكت "تقريبًا" كل صواريخها الموجهة بعيدة المدى في الحرب مع إيران.

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