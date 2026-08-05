أثارت التقارير التي تحدثت عن نقص في الصواريخ الاعتراضية والهجومية الأميركية قلقًا، في الأوساط "الإسرائيلية"، في ظل تأكيد محلل عسكري في الكيان الصهيوني أن هذا النقص انعكس بصورة مباشرة على قدرات الكيان في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.

هذا؛ وقال المحلل العسكري يوسي يهوشع، في القناة الـ15 العبرية، إن التقارير الأميركية تشير إلى وجود نقص في الصواريخ الاعتراضية والهجومية، مؤكدًا أن هذا الأمر أثر، بشكل مباشر، في قدرة "إسرائيل" وحريتها في العمل العسكري ضد إيران.

في السياق ذاته، حذّرت الأجهزة الأمنية التابعة للكيان، خلال الأسابيع الأخيرة، مرارًا من وجود نقص حاد في الميزانية اللازمة لتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية، إلا أنها، بخلاف المسؤولين الأميركيين، لم تكشف حتى الآن طبيعة هذا النقص أو القطاعات التي طالتها تداعياته.

كما كان جيش الاحتلال قد أقر، في وقت سابق، وتحديدًا خلال شهر أذار/مارس الماضي، بوجود نقص كبير في الصواريخ الاعتراضية المخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية. كما أبلغت "تل أبيب" واشنطن بهذا النقص، في ظل مخاوف من عدم قدرة منظوماتها الاعتراضية على مواكبة الوتيرة المتصاعدة للهجمات الصاروخية الإيرانية.

في تقرير نشره موقع «RT عربي»، أشار إلى أن مسؤولين في الكيان حذروا أيضًا من تكرار خطأ «الجيش غير المستعد للحرب»، في إشارة مباشرة إلى الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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