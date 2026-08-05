تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء (05 آب/أغسطس 2026)، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من القطاع، بالتزامن مع توسيع المنطقة العسكرية المعروفة بـ"الخط الأصفر" شمالي مخيم البريج، في تصعيد جديد يفاقم التوتر الميداني.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال كثفت إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، وسط تحركات عسكرية على طول المناطق الحدودية، ما أجبر المواطنين على الابتعاد عن الأراضي الزراعية والمناطق القريبة من السياج الفاصل.

في المحافظة الوسطى، تعرضت المناطق الشمالية لمخيم البريج لقصف مدفعي متواصل تزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة شرق المخيم، فيما واصلت قوات الاحتلال أعمال تجريف وتوسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شمالي البريج، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسة فرض وقائع ميدانية جديدة داخل القطاع.

في جنوب قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية الغربية لمدينة خان يونس بعدد من القذائف، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء بحر المدينة، وتحليق مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة للطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع، ما أثار حالًا من الخوف بين السكان.

تأتي هذه الاعتداءات، في سياق الخروقات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشمل عمليات قصف وإطلاق نار وتوغلات محدودة وتجريف للأراضي، إلى جانب استمرار فرض القيود العسكرية على حركة المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة.

كذلك وفقًا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت خروقات الاحتلال، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن استشهاد 1252 مواطنًا وإصابة أكثر من 4120 آخرين، في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على مناطق القطاع المختلفة، على الرغم من سريان الاتفاق.

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