أظهر استطلاع، أجراه "معهد الأمن القومي" في الكيان الصهيوني، أن: "معظم الجمهور "الإسرائيلي" ما يزال يعتقد أن الوضع الأمني الحالي في الشمال (على الحدود مع لبنان) لا يوفّر الأمن للسكان".

جاءت هذه الإجابة في رد على سؤال الاستطلاع: "برأيك، هل يوفّر الوضع الأمني الحالي، في شمال "إسرائيل"، الأمن للسكان؟".

وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 66% من الصهاينة يعتقدون أن الوضع الأمني الحالي في الشمال لا يوفّر الأمن للمستوطنين، مقابل 30% يعتقدون خلاف ذلك.

بلحاظ التوزيع السياسي؛ يعتقد 74% من ناخبي المعارضة، في كيان العدو، أن الوضع لا يوفّر الأمن للمستوطنين، مقارنة بـ54% بين ناخبي الائتلاف (الحكومي الحالي).

بحسب الاستطلاع، أيضًا:" "التوزيع بحسب الفئات السكانية: يعتقد 65% من اليهود و71% من العرب أن الوضع الحالي لا يوفّر الأمن".

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