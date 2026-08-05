عين على العدو
استطلاع "إسرائيلي": معظم المستوطنين لا يرون الشمال آمنًا لهم
أظهر استطلاع، أجراه "معهد الأمن القومي" في الكيان الصهيوني، أن: "معظم الجمهور "الإسرائيلي" ما يزال يعتقد أن الوضع الأمني الحالي في الشمال (على الحدود مع لبنان) لا يوفّر الأمن للسكان".
جاءت هذه الإجابة في رد على سؤال الاستطلاع: "برأيك، هل يوفّر الوضع الأمني الحالي، في شمال "إسرائيل"، الأمن للسكان؟".
وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 66% من الصهاينة يعتقدون أن الوضع الأمني الحالي في الشمال لا يوفّر الأمن للمستوطنين، مقابل 30% يعتقدون خلاف ذلك.
بلحاظ التوزيع السياسي؛ يعتقد 74% من ناخبي المعارضة، في كيان العدو، أن الوضع لا يوفّر الأمن للمستوطنين، مقارنة بـ54% بين ناخبي الائتلاف (الحكومي الحالي).
بحسب الاستطلاع، أيضًا:" "التوزيع بحسب الفئات السكانية: يعتقد 65% من اليهود و71% من العرب أن الوضع الحالي لا يوفّر الأمن".