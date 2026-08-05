كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي تصاعد اعتداءات المستوطنين.. إحراق أراضٍ ومصادرة أخرى ومهاجمة مواطنين 

عين على العدو

استطلاع
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

استطلاع "إسرائيلي": معظم المستوطنين لا يرون الشمال آمنًا لهم 

2026-08-05 09:29
116

أظهر استطلاع، أجراه "معهد الأمن القومي" في الكيان الصهيوني، أن: "معظم الجمهور "الإسرائيلي" ما يزال يعتقد أن الوضع الأمني الحالي في الشمال (على الحدود مع لبنان) لا يوفّر الأمن للسكان".

جاءت هذه الإجابة في رد على سؤال الاستطلاع: "برأيك، هل يوفّر الوضع الأمني الحالي، في شمال "إسرائيل"، الأمن للسكان؟".

وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 66% من الصهاينة يعتقدون أن الوضع الأمني الحالي في الشمال لا يوفّر الأمن للمستوطنين، مقابل 30% يعتقدون خلاف ذلك.

بلحاظ التوزيع السياسي؛ يعتقد 74% من ناخبي المعارضة، في كيان العدو، أن الوضع لا يوفّر الأمن للمستوطنين، مقارنة بـ54% بين ناخبي الائتلاف (الحكومي الحالي).

بحسب الاستطلاع، أيضًا:" "التوزيع بحسب الفئات السكانية: يعتقد 65% من اليهود و71% من العرب أن الوضع الحالي لا يوفّر الأمن".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني مستوطنون المستوطنات الشمالية
إقرأ المزيد
المزيد
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يحذر من العبور إلى سورية: ظاهرة قد تنتهي بكارثة استراتيجية
عين على العدو منذ 14 دقيقة
موقع صهيوني:
موقع صهيوني: "إسرائيل" تتلقى تحديثات غير مباشرة عن المفاوضات وتحافظ على التأهب
عين على العدو منذ 51 دقيقة
استطلاع
استطلاع "إسرائيلي": معظم المستوطنين لا يرون الشمال آمنًا لهم 
عين على العدو منذ ساعتين
أزمة الصواريخ الأميركية تربك حسابات الاحتلال وتثير قلقًا في
أزمة الصواريخ الأميركية تربك حسابات الاحتلال وتثير قلقًا في "تل أبيب"
عين على العدو منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يحذر من العبور إلى سورية: ظاهرة قد تنتهي بكارثة استراتيجية
عين على العدو منذ 14 دقيقة
إسبانيا تحت الضغط: سبتة وغزة والصدام الدبلوماسي مع
إسبانيا تحت الضغط: سبتة وغزة والصدام الدبلوماسي مع "إسرائيل"
مقالات منذ 22 دقيقة
موقع صهيوني:
موقع صهيوني: "إسرائيل" تتلقى تحديثات غير مباشرة عن المفاوضات وتحافظ على التأهب
عين على العدو منذ 51 دقيقة
عدوان
عدوان "إسرائيلي" واسع على مخيم قلنديا شمال القدس واعتقالات في الضفة
فلسطين منذ 54 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة