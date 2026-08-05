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فلسطين

تصاعد اعتداءات المستوطنين.. إحراق أراضٍ ومصادرة أخرى ومهاجمة مواطنين 
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فلسطين

تصاعد اعتداءات المستوطنين.. إحراق أراضٍ ومصادرة أخرى ومهاجمة مواطنين 

2026-08-05 09:36
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شنّت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء (05 آب/أغسطس 2026)، مزيدًا من الاعتداءات والهجمات الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

في محافظة نابلس، أفادت مصادر كحلية بأن مستوطنين أضرموا النيران، في مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الزراعية، تضم بساتين زيتون قرب مدخل بلدة عقربا جنوب شرق المدينة.

أسفر ذلك عن اشتعال النيران في الأشجار؛ حيث عمل الأهالي على إخمادها. بالتزامن، اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية مادما، وهاجمت منازل المواطنين، أعقب ذلك مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المواطنين ومنازلهم. كما أقدم مستوطنون على قطع وتخريب عدة أشجار زيتون في أراضي قرية جالود.

في محافظة جنين، نفذ مستوطنون جولات استفزازية وترهيبية، في محيط منازل المواطنين الواقعة شرقي قرية رابا جنوب شرق جنين. تزامن ذلك، مع انتشار ما يُسمى "أمن المستوطنات" على الطرق الرئيسة المحيطة بالمحافظة.

في الأغوار الشمالية، سيّج مستوطنون، اليوم الأربعاء، مئات الدونمات من الأراضي في حمامات المالح المملوكة لبطريركية اللاتين.

جدير بالذكر أنه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، استولى المستوطنون على عشرات الآلاف من الأراضي الزراعية والرعوية في الأغوار الشمالية، بعد تسييجها وإغلاقها أمام المواطنين الفلسطينيين.

في محافظة الخليل، هاجم مستوطنون، بحماية قوة من جيش الاحتلال، مسافر يطا والتجمعات البدوية في جبل جالس ورعاة الأغنام في المنطقة الإقليمية لبلدة صوريف وشعب البطم. واعتدى مستوطنون آخرون بالضرب على عدد من المواطنين، وعرقلوا وصولهم إلى مراعي مواشيهم.

للمرة الثانية، قطع مستوطنون، في صباح اليوم، أعمدة الكهرباء وخرّبوا الشبكة قرب قرية بيرين بالخليل.

في محافظة رام الله والبيرة، أقدم مستوطنون على إلقاء الحجارة باتجاه مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح وفي محيط بلدة ترمسعيا، ما تسبب بتضرر عدد من السيارات، فيما أقدمت مجموعات أخرى من المستوطنين على إشعال النيران في الأراضي الزراعية الواقعة في محيط القرى المذكورة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية مستوطنون العدو الصهيوني
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