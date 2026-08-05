على تخوم أوروبا، حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالساحل الشمالي لإفريقيا، تقف سبتة الإسبانية الصغيرة كمدينة لا تشبه غيرها. فهي ليست مجرد معبر حدودي، بل نقطة تتقاطع عندها الهجرة والسياسة، وتتقاطع عندها الدبلوماسية والجغرافيا، حتى تبدو وكأنها تختصر تعقيدات البحر الأبيض المتوسط في بضعة كيلومترات مربعة.

ففي غضون ساعات، تدفق آلاف المهاجرين إلى المدينة، ما أربك السلطات الإسبانية ودفع مدريد إلى تعزيز وجودها الأمني على أحد أكثر حدود الاتحاد الأوروبي حساسية.

لكن ما لفت الأنظار لم يكن حجم الموجة وحده، بل توقيتها أيضًا. فقد جاءت في وقت كانت فيه إسبانيا قد تحولت إلى واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للحرب التي تشنها "إسرائيل" على غزة، وإلى إحدى أبرز المدافعين عن الحقوق الفلسطينية. ورغم عدم وجود أي دليل يربط بين التوتر الدبلوماسي مع الكيان "الإسرائيلي" وأزمة الهجرة، فإن تزامن الحدثين كان كافيًا ليفتح باب التساؤلات ويغذي النقاش السياسي.

لم يبدأ الخلاف بين مدريد و"تل أبيب" مع أزمة سبتة، بل سبقها بأشهر طويلة. فمنذ اندلاع الحرب على غزة، تبنت الحكومة الإسبانية واحدًا من أكثر المواقف الأوروبية انتقادًا لسياسات الكيان "الإسرائيلي"، ودعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مرارًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية من دون قيود، واتخاذ خطوات دولية أكثر جدية لحماية المدنيين الفلسطينيين. كما شددت مدريد على أن أي سلام دائم لا يمكن أن يتحقق من دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي عام 2024، اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين، معتبرة "أن هذه الخطوة تسهم في الحفاظ على إمكانية قيام حل الدولتين". كما أكدت مرارًا أن القانون الدولي يجب أن يُطبق على الجميع من دون استثناء، وأن حماية المدنيين لا يجوز أن تخضع للحسابات السياسية، إلى جانب دعمها للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني خلال الحرب.

هذا الموقف وضع مدريد في قلب عاصفة الانقسام الأوروبي المتزايد. ففي حين فضلت بعض الحكومات الأوروبية اتباع نهج أكثر حذرًا، رأت إسبانيا أن الصمت أمام حجم المأساة الإنسانية في غزة يتناقض مع المبادئ التي يرفعها الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

في المقابل، لم يخفِ الكيان "الإسرائيلي" اعتراضه على هذا النهج، معتبراً أن الاعتراف بفلسطين والضغوط الدولية على عملياته العسكرية تستهدفه بصورة غير عادلة وتضعف موقفه. ومع مرور الوقت، لم يعد الخلاف مجرد تباين في المواقف السياسية، بل تحول إلى مواجهة دبلوماسية متصاعدة.

غير أن أصداء هذا الخلاف لم تبقَ محصورة في غزة، فقد امتدت إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة لإسبانيا، وهي سبتة ومليلية، اللتان لا تزال الرباط تعتبرهما جزءًا من أراضيها، بينما تصر مدريد على أنهما جزء لا يتجزأ من السيادة الإسبانية.

وفي هذا السياق، أثارت تصريحات مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، جدلًا واسعًا بعدما تطرق إلى وضع المدينتين خلال رده على الانتقادات الإسبانية للحرب على غزة، لينتقل السجال من الملف الفلسطيني إلى إحدى أكثر القضايا السيادية حساسية بالنسبة لإسبانيا.

وجاء رد وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقتضبًا، لكنه حمل رسائل سياسية واضحة. وبعد أيام قليلة فقط، شهدت سبتة موجة عبور واسعة لآلاف المهاجرين، وهو تسلسل زمني جعل الحدثين يُقرآن معًا في نظر كثيرين.

ورغم ذلك، لم تظهر أي أدلة تربط بين السجال الدبلوماسي وموجة الهجرة. إلا أن ما كشفته هذه التطورات هو مدى سرعة انتقال تداعيات الصراعات الدولية إلى ملفات تبدو، للوهلة الأولى، بعيدة عنها.

وفي الوقت الذي كانت فيه هذه السجالات تتصاعد، كانت غزة تعيش واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية قسوة في تاريخها الحديث. فقد دُمرت أحياء سكنية بأكملها، وتعرضت مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء للقصف أو خرجت عن الخدمة، فيما اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى النزوح مرات متكررة. كما حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والوقود، وسط ظروف وصفتها بأنها كارثية تهدد حياة المدنيين. وبالنسبة إلى مدريد، فإن هذا الواقع عزز قناعتها بأن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين لا يمكن أن يكونا مسألة انتقائية. لذلك واصلت الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية، وإحياء المسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء الحرب.

إلا أن الصورة لا تكتمل عند حدود غزة، فعلى الضفة الأخرى من المتوسط، كانت سبتة تفرض على إسبانيا تحديًا مختلفًا، لكنه لا يقل تعقيدًا: حماية حدودها، من دون التخلي عن التزاماتها الإنسانية.

تقع سبتة على الساحل الشمالي لإفريقيا، لكنها تخضع للسيادة الإسبانية، ما يجعلها أحد الحدود البرية القليلة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالقارة الإفريقية. ورغم أن مساحتها لا تتجاوز ثمانية عشر كيلومترًا مربعًا، فإنها تحولت إلى واحد من أكثر الحدود الأوروبية تحصينًا، بأسوارها وأنظمة المراقبة والانتشار الأمني الدائم.

وعلى مدى قرون، بقيت سبتة تعيش بين عالمين، فهي أرض إفريقية ترفع العلم الإسباني، وهو واقع جعلها واحدة من أكثر النقاط الجغرافية والسياسية تعقيدًا في المنطقة، ورمزًا للعلاقة المتشابكة بين أوروبا وشمال إفريقيا.

أما بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى أسوارها، فإن سبتة ليست مجرد مدينة أوروبية، بل نهاية رحلة طويلة بدأت من الحروب أو الفقر أو الاضطرابات السياسية. وخلف كل محاولة عبور حكاية إنسان يبحث عن الأمان أو الاستقرار أو فرصة جديدة للحياة.

أما بالنسبة لمدريد، فكل قارب يصل إلى سبتة يحمل معه معضلة جديدة: كيف تحمي حدودها، وفي الوقت نفسه تحافظ على التزاماتها الإنسانية تجاه أشخاص وصل كثير منهم مدفوعين باليأس أكثر من أي شيء آخر؟ وقد أعادت الموجة الأخيرة هذا السؤال إلى الواجهة مرة أخرى، مؤكدة أن إدارة سبتة لم تكن يومًا مجرد قضية أمنية، بل معادلة معقدة تجمع بين السيادة والاعتبارات الإنسانية والالتزامات الأوروبية.

أما بالنسبة إلى مدريد، فلا يمكن قراءة ما يجري في سبتة من دون المرور بالمغرب. فالمملكة تبقى الشريك الأهم لإسبانيا في ضبط مسارات الهجرة نحو أوروبا، وقد طور البلدان على مدى سنوات تعاونًا واسعًا في هذا الملف. غير أن هذه العلاقة لم تكن يومًا محصورة بإدارة الحدود، بل ظلت محكومة أيضًا بالخلافات حول السيادة، وبالتحولات الإقليمية، وبالتوازنات السياسية في المنطقة.

وزادت هذه المعادلة تعقيدًا بعد اتفاق التطبيع الذي وقعته الرباط مع "إسرائيل" عام 2020 في إطار ما عُرف بـ "اتفاقيات أبراهام". فمنذ ذلك الحين، توسعت مجالات التعاون بين الجانبين لتشمل الأمن والاستخبارات والدفاع والسياحة والاقتصاد، وهو ما منح المغرب موقعًا متقدمًا في شبكة العلاقات التي تربط أوروبا وأجزاء من العالم العربي والكيان "الإسرائيلي"، وأضفى بعدًا جديدًا على المشهد المتوسطي في ظل الحرب على غزة.

وفي هذا السياق، يصعب فصل ما يجري في سبتة عن الحسابات الإقليمية الأوسع. فالهجرة والأمن والعلاقات الدبلوماسية، لم تعد ملفات مستقلة، بل باتت تؤثر في بعضها بعضًا بصورة مباشرة.

ولذلك، لم يكن مستغربًا أن يلفت تسلسل الأحداث الانتباه. فقد سبق التصعيد الدبلوماسي بين إسبانيا و"إسرائيل" موجة العبور إلى سبتة، وهو ما فتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول العلاقة بين الحدثين. صحيح أنه لا توجد أدلة تثبت وجود ارتباط مباشر، لكن ما حدث أظهر كيف يمكن للتوترات الدولية أن تعيد تشكيل النقاشات السياسية، حتى عندما تقع على بعد آلاف الكيلومترات من ساحات الصراع.

لم تعد سبتة مجرد مدينة حدودية على أطراف أوروبا، فقد أصبحت مرآة تعكس كيف يمكن للحروب البعيدة والتحالفات المتغيرة وملفات الهجرة أن تلتقي جميعها عند نقطة واحدة.

وفي البحر الأبيض المتوسط اليوم، لم تعد الحدود تُرسم بالخرائط وحدها، بل بالتحالفات والأزمات والحروب التي تمتد ظلالها إلى أماكن لم تكن يومًا جزءًا مباشرًا منها.

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