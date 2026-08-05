كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي كاتب "إسرائيلي": الجيش فقد السيطرة على المستوطنين المتطرفين وأصبح يوفر الحماية لهم

عين على العدو

🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

"معاريف": جنود احتياط يسرقون مقتنيات من فندق جنوب لبنان

2026-08-05 15:41
116

كشفت صحيفة "معاريف" "الإسرائيلية" أن جيش العدو "الإسرائيلي" فتح تحقيقًا بشأن معلومات تفيد بأن عددًا من مقاتلي لواء الكوماندوز في قوات الاحتياط استولوا على مقتنيات من فندق في جنوب لبنان استخدمته القوات "الإسرائيلية" كموقع عسكري خلال العمليات.

وبحسب التقرير، فإن مقاتلي اللواء أقاموا خلال الأشهر الماضية في فندق مصنف أربع نجوم على الطريق الساحلي في جنوب لبنان، بعد أن كان قد أُخلي من النزلاء وطاقم العمل مع بداية الحرب، واستخدم لاحقًا كموقع لتحصين القوات.

وأضافت الصحيفة أن المقاتلين عثروا داخل الفندق على مستودع مخصص لمستلزمات النزلاء، يضم أردية استحمام، ونعالًا، وعبوات صابون، وزجاجات شامبو كانت مخصصة لرواد قسم "السبا".

ونقلت الصحيفة عن شهادات لمقاتلين في جيش الاحتلال أن عددًا منهم أخذ هذه المقتنيات كتذكارات من مشاركتهم في القتال، مشيرة إلى أن الأردية لم تُنقل إلى منازل الجنود، بل وُضعت داخل إحدى حاويات معدات السرية.

وأكدت "معاريف" أن قيادة الجيش "الإسرائيلي" لم تنظر بإيجابية إلى المعلومات المتعلقة بأخذ مقتنيات الفندق، مشيرة إلى أن قادة اللواء باشروا تحقيقًا داخليًا للتحقق من ملابسات الواقعة.

الكلمات المفتاحية
جيش العدو الاسرائيلي جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
إعلام العدو: قتيلان و7 جرحى في انفجار عبوة داخل مبنى في جنوب لبنان
إعلام العدو: قتيلان و7 جرحى في انفجار عبوة داخل مبنى في جنوب لبنان
عين على العدو منذ 26 دقيقة
كاتب
كاتب "إسرائيلي": الجيش فقد السيطرة على المستوطنين المتطرفين وأصبح يوفر الحماية لهم
عين على العدو منذ ساعتين
"معاريف": جنود احتياط يسرقون مقتنيات من فندق جنوب لبنان
عين على العدو منذ ساعتين
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يحذر من العبور إلى سورية: ظاهرة قد تنتهي بكارثة استراتيجية
عين على العدو منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
العدو يهدّد بقصف المنصوري ويهجّر سكانها على وقع مفاوضات السلطة في روما 
العدو يهدّد بقصف المنصوري ويهجّر سكانها على وقع مفاوضات السلطة في روما 
لبنان منذ ساعة
كاتب
كاتب "إسرائيلي": الجيش فقد السيطرة على المستوطنين المتطرفين وأصبح يوفر الحماية لهم
عين على العدو منذ ساعتين
"معاريف": جنود احتياط يسرقون مقتنيات من فندق جنوب لبنان
عين على العدو منذ ساعتين
روما تحت النار: لبنان يفاوض و
روما تحت النار: لبنان يفاوض و"إسرائيل" ترسم الوقائع
مقالات منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة