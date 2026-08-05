كشفت صحيفة "معاريف" "الإسرائيلية" أن جيش العدو "الإسرائيلي" فتح تحقيقًا بشأن معلومات تفيد بأن عددًا من مقاتلي لواء الكوماندوز في قوات الاحتياط استولوا على مقتنيات من فندق في جنوب لبنان استخدمته القوات "الإسرائيلية" كموقع عسكري خلال العمليات.

وبحسب التقرير، فإن مقاتلي اللواء أقاموا خلال الأشهر الماضية في فندق مصنف أربع نجوم على الطريق الساحلي في جنوب لبنان، بعد أن كان قد أُخلي من النزلاء وطاقم العمل مع بداية الحرب، واستخدم لاحقًا كموقع لتحصين القوات.

وأضافت الصحيفة أن المقاتلين عثروا داخل الفندق على مستودع مخصص لمستلزمات النزلاء، يضم أردية استحمام، ونعالًا، وعبوات صابون، وزجاجات شامبو كانت مخصصة لرواد قسم "السبا".

ونقلت الصحيفة عن شهادات لمقاتلين في جيش الاحتلال أن عددًا منهم أخذ هذه المقتنيات كتذكارات من مشاركتهم في القتال، مشيرة إلى أن الأردية لم تُنقل إلى منازل الجنود، بل وُضعت داخل إحدى حاويات معدات السرية.

وأكدت "معاريف" أن قيادة الجيش "الإسرائيلي" لم تنظر بإيجابية إلى المعلومات المتعلقة بأخذ مقتنيات الفندق، مشيرة إلى أن قادة اللواء باشروا تحقيقًا داخليًا للتحقق من ملابسات الواقعة.

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