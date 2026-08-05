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لبنان

شهيدٌ و12 جريحًا في عدوان
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لبنان

شهيدٌ و12 جريحًا في عدوان "إسرائيلي" استهدف مصلّى في تبنين

2026-08-05 17:40
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استشهد شخص وأُصيب 12 آخرون جراء عدوان "إسرائيلي" استهدف مصلّى في بلدة تبنين جنوب لبنان، فيما تسببت الاعتداءات "الإسرائيلية" باندلاع حرائق في عدد من الأحراج والمناطق الحرجية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مسيّرة "إسرائيلية" نفذت غارة استهدفت سطح مصلّى جبانة بلدة تبنين، ما أسفر عن وقوع إصابات، إلى جانب اندلاع حرائق في الأحراج المحيطة.

وفي سياق الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على جنوب لبنان، أضرم الاحتلال النيران في الأحراج الواقعة أعلى منطقة الشميس بين البرجين عند أطراف بلدة كفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وتواصلت عمليات إخماد الحرائق من قبل الجهات المعنية، في وقت أعرب الأهالي عن خشيتهم من امتداد النيران إلى مساحات حرجية وزراعية إضافية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن جنود العدو "الإسرائيلي" أضرموا النيران في الثروة الحرجية والأشجار المثمرة، فيما امتدت ألسنة اللهب إلى المنازل في الأحياء الغربية لبلدة حولا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" على لبنان بأشكال مختلفة، تشمل تفجير ونسف المنازل، وجرف المقابر، وإحراق الأحراج، إلى جانب القصف المدفعي والغارات التي تنفذها الطائرات المسيّرة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الجنوب العدوان الإسرائيلي
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