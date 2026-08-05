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عين على العدو

إعلام العدو: قتيلان و7 جرحى في انفجار عبوة داخل مبنى في جنوب لبنان
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عين على العدو

إعلام العدو: قتيلان و7 جرحى في انفجار عبوة داخل مبنى في جنوب لبنان

2026-08-05 18:08
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أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الأربعاء (5 آب/ أغسطس 2026)، بمقتل وإصابة عدد من الجنود "الإسرائيليين" من جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.

وقالت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، إن انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون، جنوب لبنان، أدّت إلى سقوط قتيلين و7 جرحى في صفوف "اللواء 55" في الجيش "الإسرائيلي".

وتحدثت كذلك، عن وجود "مخاوف على حياة جندي ثالث يخضع الآن لعملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته".

في غضون ذلك، ذكر الإعلام "الإسرائيلي" أن طائرة هبطت في مستشفى "رمبام"، في حيفا المحتلة، بمرافقة 3 سيارات إسعاف.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" على لبنان بأشكال مختلفة، تتجلى في تفجير البيوت ونسفها، وجرف المقابر وإحراق الأحراج، فضلًا عن القصف المدفعي والغارات من الطائرات المسيّرة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الجنوب العدوان الإسرائيلي
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