دعا رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي النائب حسين الحاج حسن إلى وقف التفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي" وتصحيح المسار بشكل كامل، مبيّنًا أن هذا النهج لم ينتج سوى المزيد من التنازلات المجانية، في وقت يواصل الاحتلال اعتداءاته من خلال تدمير المنازل وجرف الأراضي في المناطق المحتلة.

وجاءت تصريحات الحاج حسن خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في بلدة الزعارير – بيت مشيك، إحياءً لذكرى أسبوع الشهيد عباس عبد الله مشيك، بحضور مسؤول القطاع الثالث الحاج حسن حمية، وعلماء دين، وعوائل الشهداء، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية.

وأكد الحاج حسن، أن ما يجري من اعتداءات "إسرائيلية" يثبت استمرار نهج الاحتلال، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في المسار القائم بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته.

وتطرق إلى العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، مؤكدًا أنها علاقة ثابتة وراسخة، تقوم على التعاون والتكامل، ومشددًا على وحدة الموقف في مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان والمنطقة.

وأشار إلى أن صمود اللبنانيين وتمسكهم بحقوقهم يشكلان أساس مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية"، داعيًا إلى اعتماد الخيارات التي تحفظ المصلحة الوطنية وتمنع تقديم المزيد من التنازلات أمام العدو.

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