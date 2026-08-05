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عربي ودولي

وزارة الخزانة الأميركية تُعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران
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عربي ودولي

وزارة الخزانة الأميركية تُعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران

2026-08-05 18:44
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء (5 آب/ أغسطس 2026)، رفع بعض العقوبات عن 5 كيانات مرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل رفع العقوبات عن طائرتين و3 شركات طيران، قالت إن لها صلات بحرس الثورة الإيراني.

وخلال الأشهر الماضية، واصلت الولايات المتحدة فرض حزم متتالية من العقوبات على أفراد وكيانات وشبكات مرتبطة بإيران، في إطار سياسة "الضغط القصوى" التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

ويأتي رفع بعض العقوبات، في ظل مباحثات بين الجمهورية الإسلامية وعُمان والحديث عن قرب الإعلان عن صيغة لإدارة مضيق هرمز.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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