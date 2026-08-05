أُصيب أربعة أشخاص، الأربعاء (5 آب/ أغسطس 2026)، في هجوم طعن بأداة حادة بالقرب من ساحة كوفنت غاردن وسط العاصمة البريطانية لندن، فيما ألقت الشرطة القبض على المرأة المنفذة.

وأفادت إذاعة "ليدينك برتن كنفرزيشن إل بي سي" البريطانية بأن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الهجوم ودوافعه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهم الصحية أو طبيعة الحادث.

ويأتي الهجوم في ظل سلسلة من حوادث الطعن التي شهدتها بريطانيا خلال الفترة الماضية، إذ ألقت الشرطة في نيسان/ أبريل الماضي، القبض على مشتبه به بعد هجوم في منطقة غولدرز غرين شمال لندن أسفر عن إصابة شخصين، كما حاول المهاجم طعن عناصر من الشرطة قبل أن يُسيطر عليه باستخدام مسدس الصعق الكهربائي.

كذلك، شهدت مدينة مانشستر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حادث طعن ودهس خارج كنيس يهودي، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما أعلنته الشرطة البريطانية آنذاك.

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