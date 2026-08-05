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إيران

بقائي: تفاهم إيراني عُماني بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسار المقترح في هرمز
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إيران

بقائي: تفاهم إيراني عُماني بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسار المقترح في هرمز

2026-08-05 19:38
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أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأربعاء (5 آب/ أغسطس 2026)، أن بيانًا إيرانيًا عُمانيًا مشتركًا بشأن مضيق هرمز بات في مراحله النهائية من الصياغة، محذرة من أن تدخلات "طرف ثالث" قد تضر بالمسار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات له: "تجري المحادثات بين إيران وسلطنة عمان، بوصفهما الدولتين الساحليتين لمضيق هرمز، منذ شهرين بهدف تحديد مسار آمن للملاحة التجارية في هذا المضيق، وقد راجعت السلطات المختصة في بلادنا مختلف جوانبه الفنية والقانونية والأمنية والبيئية".

وأكّد بقائي الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المقترح، لافتًا إلى أنّ البيان المشترك للبلدين، والذي يتضمن الاعتبارات الرئيسة والنقاط المتفق عليها، أصبح في مراحله النهائية من المراجعة والصياغة، إذا "لم تعرقل أي جهة أخرى العمل في هذا الشأن".

وحول تأثير التفاهم الثنائي بين إيران وعُمان في الوضع الأمني والملاحة التجارية في مضيق هرمز، قال بقائي، إن التفاهم الإيراني العُماني لا يعني في حد ذاته أن المضيق أصبح آمنًا للسفن العابرة؛ لأن العوامل المزعزعة للأمن في مضيق هرمز من قِبل الولايات المتحدة -ولا سيما الحصار البحري والإجراءات العدوانية والتهديدية الأخرى ضد إيران ومصالحها- ما زالت قائمة.

في سياق آخر، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود خطط لسفر وزير الخارجية أو رئيس البرلمان إلى قطر أو باكستان في نهاية هذا الأسبوع، موضحًا: "بالطبع، تواصل باكستان وقطر جهودهما لخفض التوترات، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال بهما وتتبادل وجهات النظر معهما".

وتجري إيران وعُمان، منذ الشهرين الماضيين، محادثات بشأن إدارة مشتركة للملاحة في مضيق هرمز بوصفهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، في الوقت الذي ترفض طهران إشراك أي جهة ثالثة، أو فتح ممر دون التنسيق معها.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز سلطنة عمان ايران ​إسماعيل بقائي​
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