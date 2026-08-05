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توغل "إسرائيلي" في ريف القنيطرة السوري وعمليات تفتيش واستجواب

2026-08-05 20:22
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أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الأربعاء (5 آب/ أغسطس 2026)، بأن قوة عسكرية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، مؤلفة من ناقلتي جنود، توغلت عبر بوابة "تل أبو الغيثار" باتجاه منطقة وادي الرقاد في ريف القنيطرة الجنوبي، وصولًا إلى سرية جملة المعروفة بـ"سرية الوادي".

وأضاف "المرصد" أن القوة أقامت حاجزًا عسكريًا موقّتًا لعدة دقائق، قبل أن يترجل عناصرها ويتابعوا تقدمهم سيرًا على الأقدام نحو الوادي، حيث نفذوا عمليات تفتيش واستجواب بحق عدد من المزارعين ورعاة المواشي في المنطقة.

وفي السياق، رصد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" تحليقًا مكثفًا لطائرات استطلاع مسيّرة مُعادية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" في أجواء بلدة خان أرنبة ومحيطها بريف القنيطرة، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، نتيجة تكرار هذه التحركات العسكرية في المنطقة.

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الكيان الصهيوني سورية العدوان الصهيوني
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