أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأربعاء (5 آب/ أغسطس 2026)، استهداف ناقلة النفط السعودية "Daisy" في خليج عدن بصاروخ باليستي، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح وأدت إلى إصابة السفينة وإجبارها على العودة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن استهداف الناقلة يأتي في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية، وفق معادلة "الحصار بالحصار".

وأضاف سريع، أن القوات اليمنية تراقب تحركات السفن النفطية السعودية، مؤكدًا أنها لن تسمح بمرور أي سفينة سعودية سواء من جنوب البحر الأحمر أو شماله حتى تتم تلبية مطالب الشعب اليمني ورفع الحصار عنه.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأنّها تلقت بلاغًا عن واقعة على بعد 95 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن باليمن.

وأوضحت الهيئة أنّ ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي على مقربة شديدة من السفينة.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية سقوط هدنة 2022 مع السعودية، وفرض حصار بحري على الرياض، بعد تفويض شعبي كبير عبّر عنه اليمنيون في مسيرات الجمعة المليونية في صنعاء وعدد من المحافظات.

وجاءت هذه التطوّرات بعدما استهدفت السعودية مطار صنعاء الدولي، في محاولة لمنع هبوط الطائرة الإيرانية التي كانت تحمل الوفد اليمني الذي شارك في تشييع قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، ومرضى وجرحى يمنيين وعالقين في الخارج، والتي عادت للهبوط في مطار الحديدة نتيجة العدوان، وهو ما استدعى ردًا من قبل القوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار "أبها" في السعودية.

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