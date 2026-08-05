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الجيش السوداني يُعلن ضبط 1300 طن من الأسلحة ومقتل قيادي في
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الجيش السوداني يُعلن ضبط 1300 طن من الأسلحة ومقتل قيادي في "الدعم السريع"

2026-08-05 22:33
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أعلن الجيش السوداني تنفيذ عمليات عسكرية في محور شمال كردفان، أسفرت عن ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر تجاوز وزنها 1300 طن، وذلك بالتزامن مع مواصلة القوات تمشيط محيط المدن والمناطق التي استعادت السيطرة عليها مؤخرًا، في إطار تعزيز مكاسبها الميدانية عقب استعادة موقع "جبل الداير" الإستراتيجي.

وفي تطور ميداني متصل، أفاد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بأن القوات حققت "نصرًا ملموسًا" في مواجهات عنيفة مع قوات "الدعم السريع" بمنطقتي "حجر مرفعين" و"بئر سليبة" غرب دارفور.

وأكد مناوي أن المعارك أسفرت عن مقتل، اللواء مهدي جبل مون، أحد أبرز القادة الميدانيين لـ"الدعم السريع" في المنطقة، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد كبير من المركبات القتالية، مع مواصلة القوات تقدمها لتعزيز سيطرتها على الأرض.

وتشهد ولايتا كردفان ودارفور تحركات عسكرية نشطة للجيش السوداني والمقاومة الشعبية منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع تقدّم ميداني للقوات الحكومية ومسانديها في عدة محاور. في حين تواصل واشنطن الضغط على الخرطوم لقبول هدنة تعقبها تسوية سياسية تقوم على إبقاء قوات "الدعم السريع" مسيطرة على إقليم دارفور، غير أن الحكومة السودانية تتمسك بالانسحاب الكامل للميليشيا شرطًا أساسًا لأي ترتيبات سياسية مقبلة.

الكلمات المفتاحية
السودان قوات الدعم السريع الجيش السوداني
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