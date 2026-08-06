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لبنان

عدوان "إسرائيلي" على المنصوري والبرج الشمالي.. وقصف متواصل لجنوب لبنان 

2026-08-06 07:11
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شنّ طيران العدو "الإسرائيلي"، ليل الأربعاء-الخميس، غارات على بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما استهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة، على ثلاث دفعات، منطقة البرج الشمالي في القضاء نفسه، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، تولّت وحدات الإسعاف والدفاع المدني إجلاءها.

وبالتزامن مع ذلك، نفذ جيش العدو "الإسرائيلي" عملية تفجير في بلدة حداثا جنوبي لبنان، فيما استهدفت مدفعيته محيط مرتفع علي الطاهر، كما واصل قصفه المدفعي على بلدة مجدل زون وأطراف بلدتي المنصوري والحنية.

وكان قد استشهد مواطن، أمس الأربعاء، وأصيب 12 آخرون في اعتداء "إسرائيلي" استهدف بغارة مصلّى في بلدة تبنين.

وفي المقابل، أقرّ العدو "الإسرائيلي"، الأربعاء، بمقتل جنديين وإصابة عدد من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" على لبنان بأشكال مختلفة، تشمل تفجير ونسف المنازل، وجرف المقابر، وإحراق الأحراج، إلى جانب القصف المدفعي والغارات التي تنفذها الطائرات المسيّرة، رغم ما يسمى بـ"اتفاق الإطار" والمفاوضات المباشرة بين حكومة العدو والحكومة اللبنانية.
 

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الكيان الصهيوني صور المنصوري البرج الشمالي الجنوب العدوان الصهيوني اتفاق العار
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