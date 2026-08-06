واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس (06 آب/أغسطس 2026)، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإطلاق النار المكثف والقصف المدفعي وتحريك آلياتها العسكرية في مناطق متفرقة في جنوب القطاع ووسطه، ما أدى إلى إصابة مواطن، وأثار الذعر بين آلاف النازحين الذين يواصلون الإقامة في الخيام وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن فلسطينيًا أصيب برصاص قوات الاحتلال، في منطقة مواصي مدينة خان يونس في جنوب القطاع، فيما كثفت قوات الاحتلال إطلاق النار باتجاه خيام النازحين جنوبي المواصي، مستهدفة مناطق الإقليمي وبئر حافظ، ومحيط الشاليه الألماني وبئر 19، ما أجبر العائلات على ملازمة خيامها خشية اتساع رقعة الاستهداف.

في شمال شرقي مدينة خان يونس، تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في سماء المنطقة، في استمرار للخروقات الميدانية التي تشهدها المحافظة بشكل شبه يومي.

امتدت الاعتداءات إلى محافظة رفح، حيث واصلت دبابات الاحتلال إطلاق النار بكثافة صوب خيام النازحين في منطقة المواصي، بالتزامن مع توغل آليات عسكرية "إسرائيلية" خارج ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وسط إطلاق نار كثيف، في تصعيد جديد يهدد المناطق التي تؤوي آلاف النازحين الذين اضطروا إلى النزوح مرات متكررة خلال الحرب.

في المحافظة الوسطى، فتحت الدبابات "الإسرائيلية" نيرانها بصورة مكثفة في شمالي مخيم البريج، في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات عسكرية متواصلة، ما دفع السكان إلى التزام منازلهم ومراكز الإيواء خشية تعرضها للاستهداف.

تأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة متواصلة من الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل إطلاق النار على المدنيين والقصف المدفعي والتوغلات العسكرية واستهداف المناطق التي تضم تجمعات للنازحين، الأمر الذي يبقي الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة شديدة الهشاشة، ويزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف كارثية جراء الحرب.

وفقًا لأحدث معطيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد ارتقى شهيدان في مستشفيات القطاع، متأثرين بإصاباتهما السابقة، ووصل إلى المستشفيات شهيدان بعد انتشالهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى إصابة فلسطيني، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع حصيلة خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ في 11 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، إلى 1,254 شهيدًا، و4,121 إصابة، فيما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال رفاة 804 شهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع.

استنادًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,381 شهيدًا و174,231 إصابة.

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