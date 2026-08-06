جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر اليوم الخميس 06 آب/أغسطس 2026، على رؤساء المصالح والدوائر الرسمية في سراي صيدا الحكومي، مطلعًا على سير العمل في تلك الدوائر والمصالح، والمشاكل التي تعانيها.

وضم وفد حزب الله أعضاء لجنة العلاقات بالقطاع: الحاج أحمد جبيلي، والحاج محمد كوثراني، والدكتور أحمد دكور، ومسؤول الفرع التربوي في القطاع محمد زراقط.

وشملت الجولة كلًا من: أمين السجل العقاري في صيدا الأستاذ باسم حسن، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الأستاذ أحمد صالح، رئيسة مصلحة تعاونية موظفي الدولة في الجنوب الأستاذة لورا السن، رئيسة مصلحة الزراعة في الجنوب الأستاذة سوسن حمزة، رئيسة دائرة العمل في الجنوب الأستاذة زينة فرحات، رئيس دائرة نفوس لبنان الجنوبي الأستاذ وسام الحايك، مأمورة نفوس صيدا الأستاذة ساندرا ديب، رئيس دائرة المساحة في الجنوب المهندس شادي مقلد، ورئيس مكتب صيدا في مجلس الجنوب الأستاذ منير إبراهيم.

واطلع الوفد خلال هذه اللقاءات على سير العمل في تلك الدوائر والمصالح، والمشاكل التي تعانيها، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين مختلف المكونات للنهوض بالمؤسسات الرسمية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد.

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