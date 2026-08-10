أصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران والقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله السيد مجتبى الخامنئي اليوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026، مراسيم تعيين عدد من كبار القادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عين بموجبها ستة من كبار القادة والمسؤولين العسكريين في مناصب قيادية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحرس الثورة الإسلامية، وقوات التعبئة (البسيج).

وبموجب هذه القرارات، عُيّن اللواء الطيار علي عبد اللهي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فيما عُيّن العميد كيومرث حيدري نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما عُيّن العميد أحمد وحيدي قائدًا عامًا لحرس الثورة الإسلامية، مع منحه رتبة لواء، فيما تولى اللواء مصطفى إيزدي منصب نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية.

وفي إطار القرارات الجديدة، عُيّن اللواء البحري علي عظمايي قائدًا للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، فيما عُيّن حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب رئيسًا لمنظمة التعبئة "البسيج" التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

اللواء علي عبد اللهي

وجاء في مرسوم تعيين اللواء علي عبد اللهي: نظرًا إلى الاستشهاد المشرف والمفعم بالعزة للفريق الشهيد السيد عبد الرحيم موسوي على يد العدو الصهيوني–الأميركي، وبالنظر إلى خدماتكم القيّمة وخبراتكم الثرية، أعيّنكم رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن من أبرز التطلعات المنتظرة في هذه المسؤولية:

- الارتقاء بالقدرات والاستعدادات الدفاعية والأمنية الشاملة والمواكبة للتطورات لدى القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية.

- توفير القدرة على الرد في الوقت المناسب وبصورة ثورية وفعالة على مختلف مستويات وأنواع التهديدات التقليدية والحديثة، العسكرية والإدراكية والمركبة التي تستهدف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

- استكمال عملية دمج هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة مع مقر خاتم الأنبياء المركزي (ص) استناداً إلى توجيهات الإمام الشهيد (رض).

وفي ختام المرسوم، أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن أمله في أن تتكلل جهود القوات المسلحة بمزيد من التوفيق والانتصارات في ظل العناية الإلهية وبركات دعاء سيدنا الإمام المهدي (عج).

العميد كيومرث حيدري



وعُيّن العميد كيومرث حيدري نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، مع التأكيد على الإسهام في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وتقوية البنية المعنوية والروح الجهادية للقوات المسلحة، والاهتمام بالاحتياجات المعيشية للعسكريين، بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان العامة.

اللواء أحمد وحيدي



وعُيّن العميد أحمد وحيدي قائدًا عامًا لحرس الثورة الإسلامية، مع منحه رتبة لواء، خلفًا لقائد حرس الثورة الشهيد اللواء محمد باكبور الذي استشهد على يد العدو الصهيوني-الأمريكي.

وأكد قرار التعيين ضرورة الارتقاء المستمر والشامل بالقدرات بهدف تحقيق أقصى درجات الردع، والاستعداد الذكي لتنفيذ عمليات هجومية قوية ضد العدو.

وشدد كذلك، على تعزيز الجانب الثقافي داخل حرس الثورة الإسلامية، وترسيخ التقوى والبصيرة والروح الثورية لدى القادة وعناصر حرس الثورة، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة والقيادة بالاستناد إلى القدرات المعنوية والعلمية والمهارات الحديثة.

اللواء مصطفى إيزدي



وعيّن اللواء مصطفى إيزدي نائبًا للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية، مع التأكيد على أداء دور جهادي في رفع مستوى الجاهزية التنظيمية، وتوزيع الأدوار والمهام بما يتماشى مع توجيهات القائد العام لحرس الثورة الإسلامية.

اللواء علي عظمايي



كذلك، عيّن اللواء البحري علي عظمايي قائدًا للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، خلفًا للواء البحري الشهيد علي رضا تنكسيري الذي استشهد على يد العدو الصهيوني-الأمريكي.

وأكد قرار التعيين ضرورة تطوير التدريب والمهارات والمعدات والإمكانات البحرية، وتعزيز الإحاطة الاستخبارية بالتزامن مع رفع القدرات والاستعدادات القتالية، إلى جانب الارتقاء بالجانب المعنوي والبصيرة والاهتمام بالاحتياجات المعيشية للعسكريين.

كذلك، شدد القرار على تعزيز التنسيق والتعاون الفاعل مع مختلف مكونات حرس الثورة الإسلامية والبسيج والقوة البحرية للجيش الإيراني، وسائر الجهات العسكرية والمدنية ذات الصلة.

الشيخ حسين طائب



وعُيّن حجة الإسلام والمسلمين الشيخ حسين طائب رئيسًا لمنظمة لمنظمة "تعبئة المستضعفين" (البسيج) خلفًا للواء الشهيد غلام رضا سليماني الذي استشهد على يد العدو الصهيوني-الأميركي.

وتضمن القرار عددًا من المهام، أبرزها تعميق وتوسيع ثقافة التعبئة والمقاومة بهدف ترسيخ شعار "كل إيراني، تعبوي"، والاستفادة من طاقات مختلف شرائح المجتمع في مسار بناء إيران قوية وموحدة وحماية الثورة الإسلامية.

وأكد أيضًا ضرورة تعزيز شبكة المعلومات الشعبية، ورفع مستوى المهارات والتدريب إلى جانب تنمية البصيرة والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة تهديدات العدو، فضلًا عن توسيع التعاون مع المؤسسات الحكومية والعامة وتطوير المجموعات الجهادية والبسيج في مختلف الشرائح والأحياء لتقديم خدمات اجتماعية فاعلة، إلى جانب نشر ثقافة البسيج باعتبارها نموذجًا للمقاومة والصمود الشعبي في مواجهة الاستكبار الصهيوني-الأميركي.

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