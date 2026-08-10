واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على الجنوب اللبناني، منذ أولى ساعات اليوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026، وحتى المساء، حيث نفذت سلسلة عمليات تفجير جديدة للمباني العمرانية وإحراق منازل ومبان سكنية وتجارية تزامنت مع عمليات قصف مدفعي استهدفت داخل عدد من القرى المحتلة وأطرافها فضلًا عن تحركات عسكرية وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وفي هذا السياق، استهدفت مدفعية العدو الصهيوني منذ الصباح وعلى فترات مختلفة من اليوم بلدتي بني حيان وميس الجبل وأطرافهما (قضاء مرجعيون).

وتم رصد تحركات عسكرية وتوغل لآليات العدو الصهيوني في الجهة الغربية لبلدة ميس الجبل، وقصف أحد المنازل بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وقصفت مدفعية العدو اعتبارًا من منتصف الليل الفائت وحتى مساء اليوم مرتفعات علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان (قضاء النبطية) بشكل متقطع ومركّز، تخللها إلقاء مواد حارقة ومتفجرة من مُسيّرات العدو على علي الطاهر، ما تسبب باندلاع حرائق في المكان.

وقصفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" فجرًا بلدة المنصوري في قضاء صور بعدد من القذائف الثقيلة. فيما نفذت قوات العدو "الإسرائيلي" مساء اليوم تفجيرات متتالية في مشاع بلدة المنصوري، تزامنت مع عمليات قصف مدفعي استهدفت المكان.

وفي وقت شنّ طيران العدو غارة جوية على مشاع المنصوري على دفعتين.

وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على إشعال النيران في عدد من المنازل في بلدتي الخيام (قضاء مرجعيون) وزوطر الشرقية (قضاء النبطية)، بالتزامن مع استمرار عملياتها العدائية داخل البلدتين.

ونفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات جديدة في بلدة بنت جبيل تركزت في السوق التاريخي في البلدة ومحيطه، حيث سويت المحال التجارية والمباني المتبقية في السوق بالأرض بالكامل بالإضافة إلى تدمير مبنى البلدية تدميرًا كاملًا.

كذلك، نفّذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تفجيرًا كبيرًا في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون في قضاء النبطية.

الكلمات المفتاحية