أفاد استطلاع للرأي العام في الكيان الصهيوني بأن أكثر من 18 بالمئة من المستوطنين فكروا خلال العامين الماضيين في الهجرة من "إسرائيل"، أي ما يقارب خُمس المشاركين، في وقت تتزايد المخاوف بشأن تنامي أعداد المهاجرين إلى الخارج بالتزامن مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

وأجرى معهد "كانتار" الخاص الاستطلاع لصالح هيئة البث "الإسرائيلية" في 9 آب الجاري، وشمل عينة عشوائية من 2358 "إسرائيليًا"، بهامش خطأ بلغ 4.2 بالمئة.

وبحسب النتائج، أجاب 82 بالمئة من المشاركين بأنهم لم يفكروا في الهجرة خلال العامين الماضيين، فيما قال نحو ثلثهم إنهم يعرفون شخصًا هاجر من "إسرائيل" خلال الفترة نفسها، مقابل نحو الثلثين الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون شخصًا هاجر خلالها.

وتناول الاستطلاع تأثير نتائج الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول المقبل على قرار "الإسرائيليين" بشأن البقاء في البلاد أو الهجرة منها. وقال 12 بالمئة من المشاركين إن نتائج الانتخابات قد تؤثر في قرارهم بشأن مواصلة الإقامة في "إسرائيل" أو الهجرة، بينما أفاد نحو ثلثي المشاركين بأنها لن تؤثر في قرارهم، وقال نحو الخُمس إنهم لا يعرفون ما إذا كانت ستؤثر فيه.

تباين بين مؤيدي الائتلاف والمعارضة بشأن الهجرة

وفي ما يتعلق بمستوى القلق من أعداد "الإسرائيليين" الذين هاجروا فعلًا إلى خارج البلاد، أظهر الاستطلاع تقاربًا نسبيًا، إذ قال 41 بالمئة إنهم قلقون من أعداد المهاجرين، مقابل 46 بالمئة أفادوا بأنهم غير قلقين.

وسجّل الاستطلاع تباينًا واضحًا بين مؤيدي الائتلاف الحكومي والمعارضة. وقال 70 بالمئة من مؤيدي الائتلاف إنهم غير قلقين من أعداد الذين يهاجرون من البلاد، مقابل 22 بالمئة أعربوا عن قلقهم. وفي المقابل، قال نحو 60 بالمئة من مؤيدي المعارضة إنهم قلقون من أعداد المهاجرين، بينما أفاد نحو الربع بأنهم غير قلقين.

وتأتي هذه النتائج في ظل بيانات تشير إلى ارتفاع أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد لفترات طويلة. ونقلت هيئة البث عن بحث نشرته جامعة "تل أبيب" الأسبوع الماضي، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية، أن نحو 268 ألفًا و509 "إسرائيليين" هاجروا من البلاد بين عامي 2023 و2025 لمدة 3 أشهر على الأقل، واصفة العدد بأنه "رقم قياسي خلال السنوات الأخيرة".

ووفق البحث نفسه، هاجر نحو 90 ألف "إسرائيلي" من البلاد خلال العام الماضي لمدة 3 أشهر على الأقل، وهو رقم قالت الهيئة إنه يتجاوز بكثير المتوسط المسجل خلال العقد السابق.

وكانت تقارير "إسرائيلية" سابقة قد عزت تصاعد الهجرة من "إسرائيل" إلى تداعيات الحروب، وارتفاع تكاليف المعيشة، والأزمة السياسية المرتبطة بمحاولات اليمين الحاكم تمرير تشريعات تحد من صلاحيات القضاء.

وفي السياق، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الخميس الماضي، نقلًا عن وثيقة داخلية لسلطة الضرائب "الإسرائيلية"، أن معدل هجرة "الإسرائيليين" الميسورين تضاعف بين عامي 2019 و2024، مشيرة إلى أن ذلك "يحرم خزينة الدولة من إيرادات ضريبية بمتوسط 700 مليون شيكل (232 مليون دولار) سنويًا".

وبحسب الوثيقة، ارتفعت الخسائر الضريبية الناجمة عن هجرة هذه الفئة من نحو 500 مليون شيكل (166 مليون دولار) سنويًا عام 2019 إلى 1.2 مليار شيكل (400 مليون دولار) سنويًا في عامي 2023 و2024، دون الكشف عن عدد المهاجرين.

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