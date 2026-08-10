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"أرامكو" تؤجل تشغيل مصفاة جازان أسبوعين

2026-08-10 22:49
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أرجأت شركة "أرامكو" السعودية الموعد المبدئي لاستئناف تشغيل مصفاة جازان النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميًا، بنحو أسبوعين إلى 30 آب/أغسطس الجاري.

وذكرت خدمة "آي آي آر" المتخصصة في متابعة قطاع النفط، في مذكرة اليوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026، أن الموعد الجديد لإعادة التشغيل هو 30 آب/أغسطس، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا منتصف الشهر الجاري.

وكانت المصفاة قد توقفت عن العمل منذ 27 يوليو/تموز الماضي، في أعقاب هجوم شنته حركة أنصار الله في اليمن استهدف المصفاة الواقعة في منطقة جازان جنوب غرب السعودية، في إطار "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" ردًا على الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن منذ 11 عامًا. وأظهر إخطار سابق من الخدمة ذاتها، أن المصفاة ظلت متوقفة منذ تاريخ الهجوم دون تحديد موعد لاستئناف التشغيل حتى الآن.

من جانبها، كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أمس الأحد أن فرق الإطفاء التابعة للأمن الصناعي في "أرامكو" تمكنت من إخماد حريق وقع في أحد مرافق مصفاة الشركة بجازان، دون أن تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو تأثير ذلك في خطط إعادة التشغيل.

وتعد مصفاة جازان واحدة من أهم المصافي التكريرية في المملكة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميًا، وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية.

الكلمات المفتاحية
السعودية النفط اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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