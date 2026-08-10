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"برنت" يتجاوز 86 دولارًا للمرة الأولى منذ بداية آب الحالي

2026-08-10 22:54
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عززت أسعار النفط من ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026، وتجاوز برميل "برنت" حاجز 86 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ بداية الشهر الجاري.

وبحلول فترة ما بعد الظهر، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيلول/سبتمبر المقبل بنسبة 3.08% إلى 80.59 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل بنسبة 2.99% إلى 86.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 4 آب/أغسطس الجاري.

وجاء هذا الصعود الحاد في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، على خلفية التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تسببت في توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز.

كما أثرت الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة أنصار الله في اليمن على منشآت نفطية في السعودية في معنويات السوق، مما دفع المتداولين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالمعروض النفطي.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية مضيق هرمز النفط الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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