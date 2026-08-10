كتب مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي، في رسالة تهنئة للواء محسن رضائي بمناسبة تعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، قائلًا: "انطلاقا من معرفتي بأخي وصديقي العریق، فإنني على يقين بأن رؤيته الاستراتيجية وروحه الثورية ستشكلان دعامة فاعلة لصون أمن إيران ومصالحها الوطنية".

وجاء في رسالة نشرها ولايتي عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026: "في خضم التحولات العميقة التي تشهدها الجغرافيا السياسية في المنطقة والعالم، فإن الثقة بالكوادر المجربة التي تربت في مدرسة إمامي الثورة (الإمام الخميني والإمام الخامنئي قدس سرهما)، وتكوّنت خبراتها في ميادين الإدارة الصعبة، تعكس حكمة قائد الثورة الإسلامية وبعد نظره".

أضاف ولايتي: "بناء على معرفتي بأخي وصديقي العریق، الدكتور محسن رضائي، الذي أمضينا سنوات الدفاع المقدس في خندقين، لكن تحت راية هدف مشترك واحد، فإنني على يقين بأن رؤيته الاستراتيجية وروحه الثورية ستشكلان دعامة فاعلة لصون أمن إيران ومصالحها الوطنية".



الكلمات المفتاحية