دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا عارف، إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني والدفاع السلبي في إيران، لافتا الى إن "العدو لن يتوقف عن المؤامرات بعد الهزائم الأخيرة التي مني بها أمام الشعب الإيراني، ولذلك يجب أن تكون البلاد في حالة تأهب واستعداد كامل".

وأكد عارف في اجتماع هيئة علوم وتكنولوجيا الأمن السيبراني (AFTA)، اليوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026، أنه "وفقًا لوثيقة آفاق التنمية، يجب أن نحقق المرتبة الأولى في المنطقة وأن نكون مؤثرين في العالم في مجال التقنيات المتقدمة". لافتًا إلى أن آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض) "كان يولي تحقيق هذا الهدف اهتمامًا كبيرًا على الدوام، ولذلك فإن الوصول إلى هذا الهدف يمثل تكليفًا شرعيًا ووطنيًا".

أضاف: "إن تعزيز الأمن السيبراني استراتيجية ضرورية، لأن العدو، حتى بعد هزائمه الأخيرة أمام الشعب الإيراني، لن يتوقف عن المؤامرات، وسينتظر فرصة لتوجيه ضربة إلى بلادنا. ولذلك، إلى جانب الحفاظ على استعدادنا الكامل، يجب أن نرصد مؤامرات الأعداء بدقة، وأن نولي أيضًا اهتمامًا أكبر لمسألة الدفاع السلبي".

ورأى عارف أن الاستفادة من التعاون في الاتحادات الإقليمية، ومنها منظمة "شنغهاي" ومجموعة "البريكس"، فرصة لتعزيز الأمن السيبراني، وقال: "إن دول المنطقة بذلت جهودًا كبيرة أيضًا في هذا المجال، ويمكن الاستفادة من تجاربها".

وأشار أيضًا الى الدور المهم والمحوري للموارد البشرية في تعزيز الأمن السيبراني في البلاد، مؤكدًا ضرورة تلبية مطالب واحتياجات الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والحفاظ على هذه الكوادر.

وخلال الاجتماع، قُدّم مقترح برنامج "الإجراء التكميلي والفعال لتعزيز الأمن السيبراني"، الذي يتضمن نهجًا يقوم على إحداث تغيير فعال في منظومة المسؤولية والمساءلة، وحل مشكلة الموارد البشرية، وتقييم وإعادة تصميم البنية المعمارية، والانتقال إلى بنية "الثقة الصفرية" في البنى التحتية الحيوية، وتطوير القدرات الأساسية للدعم الفني.

كما قُدّم تقرير عن الإجراءات المتخذة لاستكمال "مجمع الأمن السيبراني" بوصفه منصة لتطوير التقنيات الاستراتيجية والقدرة التكنولوجية في مجال الأمن السيبراني، بهدف الانتقال إلى الجيل الخامس من الحدائق التكنولوجية وتحقيق قدرة سيبرانية مستدامة.

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