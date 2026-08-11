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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-11 00:00
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23:43 |
وزير الداخلية الباكستاني: سلمت الرئيس بزشكيان رسالة من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش
21:59 |
نيويورك تايمز: إيران تمكنت من التغلب على الدفاعات الجوية الأميركية خلال خمسة أيام من الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد ثلاث قواعد أميركية في الأردن الشهر الماضي
21:59 |
نيويورك تايمز: خلال يوم واحد فقط من الهجمات في الأردن أطلقت القوات الأميركية حوالي 50 صاروخًا اعتراضيًا من نوع "باتريوت" حيث تبلغ تكلفة كل منها حوالي 4 ملايين دولار
20:42 |
وزير الداخلية الباكستاني بعد زيارته الرئيس الإيراني: هدف الزيارة هو متابعة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى باكستان
20:41 |
إيران| بزشكيان: إيران على استعداد لتعميق علاقاتها مع باكستان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتمهيد الطريق لتطوير التعاون المشترك
20:39 |
الرئاسة الإيرانية: أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والثقافية والشعبية بين البلدين  
20:39 |
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان شدد على ضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة لتعزيز مستوى التعاون الثنائي
20:38 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي
20:28 |
وزير داخلية باكستان بعد زيارته الرئيس الإيراني: العلاقات الراسخة بين باكستان وإيران غير قابلة للانفصال
18:55 |
إيران| رضائي: على واشنطن إنهاء الحرب في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة إلى جانب شروط أخرى نُقلت إليها عبر وسطاء  
18:55 |
إيران| رضائي: إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وعُمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز فسيكون هذا الاتفاق منفصلًا عن موضوع إغلاق المضيق
18:53 |
إيران| رضائي: الولايات المتحدة هي العامل المسبب لزعزعة الأمن في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان
18:53 |
إيران| رضائي: أميركا عرّضت المنطقة بأسرها للخطر من خلال فرض حرب غير قانونية على إيران
18:53 |
إيران| رضائي: لن يُفتح مضيق هرمز ما لم تغيّر الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران  
18:52 |
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال لقائه السفير الصيني: نقيّم بشكل إيجابي موقف الصين المتمثل في عدم دعم القرار المعادي لإيران وغير القانوني الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي
18:12 |
إيران| مخبر: ‏هذه المرة يستمر عقاب المعتدي ولن يُفتح مضيق هرمز حتى يتم تلبية شروط إيران
18:11 |
إيران| مستشار قائد الثورة محمد مخبر: ‏في كل مرة ينتهك فيها العدو التزاماته ويعود إلى الحرب سيواجه ظروفًا أكثر صعوبة وقوة أكبر من ذي قبل
17:25 |
الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني
17:22 |
إيران| ولايتي: من الجدير بالسعودية بدلًا من مواصلة الضغط على اليمن أن تدافع عن فلسطين وقضية القدس وأن تتعظ من السياسات الأميركية الخاسرة وغير العقلانية
17:19 |
إيران| ولايتي: غرب آسيا ليس حديقة خلفية للغرب ولا ساحة نفوذ لأي قوة أخرى
17:18 |
إيران| ولايتي: إن إلحاق الضرر بهم هو إلحاق الضرر بالأمة الإسلامية  
17:17 |
إيران| مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي : في ليلة ذكرى رحيل نبي الرحمة (ص) نُطالب برفع الحصار المفروض منذ 11 عامًا على الركن الجنوبي لجبهة المقاومة اليمن العزيز
16:46 |
"سي إن إن": 80% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في أميركا يعتقدون أنه لم تكن هناك أسباب كافية لشن هجوم على إيران وأنهم يعارضون الحرب ضد إيران
16:19 |
وزير الدفاع الماليزي: لقد لمسنا قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها وشهدنا كيف دافعت إيران عن نفسها بقوة وتماسك ضد الهجمات
15:49 |
إيران| رضائي: تحتاج إيران لتجاوز هذه المرحلة التاريخية المشرفة قبل كل شيء إلى الثقة وتعزيز التماسك والوحدة الوطنية والتدبير
15:46 |
إيران| رضائي: سيكون الأساس الاستفادة من قدرات الدبلوماسية والتفاعل باقتدار وفي الوقت نفسه الحفاظ على جاهزية البلاد لمواجهة أي تهديد
15:46 |
إيران| رضائي: الوحدة الوطنية وتضامن الشعب والمسؤولين هما اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة استراتيجية
15:45 |
إيران| رضائي: سيكون الأساس أيضًا تأمين أقصى قدر من الرفاه الوطني ومصالح إيران على الصعيدين الإقليمي والدولي
15:44 |
إيران| رضائي: سيكون الأساس هو تعزيز القدرة على الردع ومقاومة استبداد الأعداء والرد الفوري والحازم على أي اعتداء
15:43 |
إيران| رضائي: الأمن القومي ليس منفصلًا عن الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والقدرة الدفاعية والقوة الدبلوماسية
15:42 |
إيران| رضائي: ليس الهدف مجرد تجاوز مرحلة حساسة وخطيرة بل أن تتجاوز إيران هذه المرحلة وهي أكثر أمنًا وتماسكًا واقتدارًا وبقدرات أكبر
15:40 |
إيران| رضائي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع أمام أي تهديد عن حقوق شعبها ومصالحه
15:39 |
إيران| رضائي: تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم عند إحدى المراحل الحساسة والحاسمة في تاريخها المعاصر
15:39 |
إيران| رضائي: أعتبر هذه المسؤولية أمانة ثقيلة أمام الشعب الإيراني والشهداء الكرام والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية وتاريخ إيران
15:38 |
إيران| رسالة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي لقائد الثورة الإسلامية: سأبذل كل طاقتي من أجل زيادة قوة إيران
15:15 |
وزير الدفاع الباكستاني: نقترب من الاتفاق على "ترتيب ما" بين الولايات المتحدة وإيران
15:08 |
إيران| المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي: الحرب على إيران كشفت عن الضعف الاستراتيجي للولايات المتحدة وتأثير قوة إيران في المعادلات العسكرية والاقتصادية والسياسية
14:10 |
وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي إلى طهران لبدء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين
10:40 |
عراقجي: العالم اعترف بأن إيران أثبتت قدرتها في الحرب وأنها قوة لا تهزم وقادرة على مواجهة الولايات المتحدة
10:39 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي بدأ الحرب بتغريدة "استسلام بلا شروط" بعد 20 يومًا توسل للتفاوض
09:35 |
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الاعتداءات "الإسرائيلية" على مناطق في جنوب لبنان والتي أدت الى استشهاد وإصابة المواطنين وتدمير المنازل
09:31 |
الخارجية الإيرانية: متضامنون بالكامل مع لبنان في دفاعه عن سيادته وكرامته واستقلاله في مواجهة الاعتداءات الصهيونية
09:30 |
الخارجية الإيرانية: نحيي مقاومة وصمود الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات والاحتلال "الإسرائيلي"
09:29 |
الخارجية الإيرانية: استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" انتهاك لسلامة الأراضي والسيادة الوطنية للبنان
09:29 |
الخارجية الإيرانية: صمت الهيئات الدولية ولا سيما مجلس الأمن يشجع "إسرائيل" على التمادي في اعتداءاتها وجرائمها
07:14 |
وسائل إعلام أميركية: مسؤولون عسكريون أبلغوا ترامب بأن أي عملية للسيطرة على مضيق هرمز ستكون طويلة ومكلفة ودموية ودون ضمان للانتصار
06:04 |
وول ستريت جورنال: دول الخليج تقبلت واقعًا جديدًا في مضيق هرمز وفيه إيران هي صاحبة السيطرة
06:02 |
إن بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: ترامب أبلغ مستشاريه أنه لا يزال يرغب في مواصلة محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران
00:04 |
إيران| عراقجي: إعادة الأمن إلى مضيق هرمز تتطلب وقف الإجراءات العدوانية الأميركية
00:04 |
إيران| عراقجي: حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز تعود حصرًا إلى العدوان العسكري الأميركي والصهيوني ضد إيران
00:03 |
ترامب: أزلنا الألغام من مضيق هرمز بأكمله
00:01 |
ترامب: مضيق هرمز مفتوح الآن وكثير من السفن تمرّ وبحريتنا هي الوحيدة التي تسيطر عليه
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