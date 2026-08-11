المقال التالي وزير الخارجية بلع لسانه أمام خريطة تغيير الحدود
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
21:59 |نيويورك تايمز: إيران تمكنت من التغلب على الدفاعات الجوية الأميركية خلال خمسة أيام من الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد ثلاث قواعد أميركية في الأردن الشهر الماضي
21:59 |نيويورك تايمز: خلال يوم واحد فقط من الهجمات في الأردن أطلقت القوات الأميركية حوالي 50 صاروخًا اعتراضيًا من نوع "باتريوت" حيث تبلغ تكلفة كل منها حوالي 4 ملايين دولار
20:42 |وزير الداخلية الباكستاني بعد زيارته الرئيس الإيراني: هدف الزيارة هو متابعة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى باكستان
20:41 |إيران| بزشكيان: إيران على استعداد لتعميق علاقاتها مع باكستان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتمهيد الطريق لتطوير التعاون المشترك
20:39 |الرئاسة الإيرانية: بزشكيان شدد على ضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة لتعزيز مستوى التعاون الثنائي
20:28 |وزير داخلية باكستان بعد زيارته الرئيس الإيراني: العلاقات الراسخة بين باكستان وإيران غير قابلة للانفصال
18:55 |إيران| رضائي: على واشنطن إنهاء الحرب في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة إلى جانب شروط أخرى نُقلت إليها عبر وسطاء
18:55 |إيران| رضائي: إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وعُمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز فسيكون هذا الاتفاق منفصلًا عن موضوع إغلاق المضيق
18:52 |أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال لقائه السفير الصيني: نقيّم بشكل إيجابي موقف الصين المتمثل في عدم دعم القرار المعادي لإيران وغير القانوني الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي
18:11 |إيران| مستشار قائد الثورة محمد مخبر: في كل مرة ينتهك فيها العدو التزاماته ويعود إلى الحرب سيواجه ظروفًا أكثر صعوبة وقوة أكبر من ذي قبل
17:22 |إيران| ولايتي: من الجدير بالسعودية بدلًا من مواصلة الضغط على اليمن أن تدافع عن فلسطين وقضية القدس وأن تتعظ من السياسات الأميركية الخاسرة وغير العقلانية
17:17 |إيران| مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي : في ليلة ذكرى رحيل نبي الرحمة (ص) نُطالب برفع الحصار المفروض منذ 11 عامًا على الركن الجنوبي لجبهة المقاومة اليمن العزيز
16:46 |"سي إن إن": 80% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في أميركا يعتقدون أنه لم تكن هناك أسباب كافية لشن هجوم على إيران وأنهم يعارضون الحرب ضد إيران
16:19 |وزير الدفاع الماليزي: لقد لمسنا قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها وشهدنا كيف دافعت إيران عن نفسها بقوة وتماسك ضد الهجمات
15:49 |إيران| رضائي: تحتاج إيران لتجاوز هذه المرحلة التاريخية المشرفة قبل كل شيء إلى الثقة وتعزيز التماسك والوحدة الوطنية والتدبير
15:46 |إيران| رضائي: سيكون الأساس الاستفادة من قدرات الدبلوماسية والتفاعل باقتدار وفي الوقت نفسه الحفاظ على جاهزية البلاد لمواجهة أي تهديد
15:46 |إيران| رضائي: الوحدة الوطنية وتضامن الشعب والمسؤولين هما اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة استراتيجية
15:45 |إيران| رضائي: سيكون الأساس أيضًا تأمين أقصى قدر من الرفاه الوطني ومصالح إيران على الصعيدين الإقليمي والدولي
15:44 |إيران| رضائي: سيكون الأساس هو تعزيز القدرة على الردع ومقاومة استبداد الأعداء والرد الفوري والحازم على أي اعتداء
15:43 |إيران| رضائي: الأمن القومي ليس منفصلًا عن الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والقدرة الدفاعية والقوة الدبلوماسية
15:42 |إيران| رضائي: ليس الهدف مجرد تجاوز مرحلة حساسة وخطيرة بل أن تتجاوز إيران هذه المرحلة وهي أكثر أمنًا وتماسكًا واقتدارًا وبقدرات أكبر
15:39 |إيران| رضائي: تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم عند إحدى المراحل الحساسة والحاسمة في تاريخها المعاصر
15:39 |إيران| رضائي: أعتبر هذه المسؤولية أمانة ثقيلة أمام الشعب الإيراني والشهداء الكرام والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية وتاريخ إيران
15:38 |إيران| رسالة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي لقائد الثورة الإسلامية: سأبذل كل طاقتي من أجل زيادة قوة إيران
15:08 |إيران| المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي: الحرب على إيران كشفت عن الضعف الاستراتيجي للولايات المتحدة وتأثير قوة إيران في المعادلات العسكرية والاقتصادية والسياسية
10:40 |عراقجي: العالم اعترف بأن إيران أثبتت قدرتها في الحرب وأنها قوة لا تهزم وقادرة على مواجهة الولايات المتحدة
10:39 |وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي بدأ الحرب بتغريدة "استسلام بلا شروط" بعد 20 يومًا توسل للتفاوض
09:35 |الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الاعتداءات "الإسرائيلية" على مناطق في جنوب لبنان والتي أدت الى استشهاد وإصابة المواطنين وتدمير المنازل
09:31 |الخارجية الإيرانية: متضامنون بالكامل مع لبنان في دفاعه عن سيادته وكرامته واستقلاله في مواجهة الاعتداءات الصهيونية
09:30 |الخارجية الإيرانية: نحيي مقاومة وصمود الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات والاحتلال "الإسرائيلي"
09:29 |الخارجية الإيرانية: استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" انتهاك لسلامة الأراضي والسيادة الوطنية للبنان
09:29 |الخارجية الإيرانية: صمت الهيئات الدولية ولا سيما مجلس الأمن يشجع "إسرائيل" على التمادي في اعتداءاتها وجرائمها
07:14 |وسائل إعلام أميركية: مسؤولون عسكريون أبلغوا ترامب بأن أي عملية للسيطرة على مضيق هرمز ستكون طويلة ومكلفة ودموية ودون ضمان للانتصار
06:02 |إن بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: ترامب أبلغ مستشاريه أنه لا يزال يرغب في مواصلة محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران
00:04 |إيران| عراقجي: حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز تعود حصرًا إلى العدوان العسكري الأميركي والصهيوني ضد إيران