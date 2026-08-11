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فلسطين

الضفة الغربية: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال نابلس وبيت لحم وجنين
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فلسطين

الضفة الغربية: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال نابلس وبيت لحم وجنين

2026-08-11 09:17
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أُصيب 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، فجر اليوم الثلاثاء، جرّاء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب، خلال اقتحام بلدة برقة شمال غربي نابلس.

هذا؛ وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابات الستة، فيما أشارت مصادر أمنية ومحلية إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل في البلدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على عدد من الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابتهم برضوض في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

بالتزامن، اقتحمت مجموعات من المستوطنين فجرًا قرى عورتا وأوصرين وصرة جنوبي نابلس، وفقًا لمصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" الفلسطينية. وأضافت المصادر أن المستوطنين داهموا المنطقة المحيطة بالمقامات الدينية في عورتا.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين، من مناطق مختلفة في المحافظة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اقتحمت بلدات الخضر وتقوع والعبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة وقرية الجبعة، من دون تسجيل مداهمات لمنازل أو اعتقالات، وفقًا للمصدر.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 11 مواطنًا، خلال حملة مداهمات واقتحامات، طالت أحياء في المدينة وبلدات وقرى في المحافظة.

إلى ذلك؛ تتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، في ظل الحماية التي توفرها لهم قوات الاحتلال، بالتزامن مع استمرار اقتحام القرى والبلدات وعمليات الاعتقال وهدم المنازل، ما يزيد الضغوط المفروضة على الفلسطينيين ويفاقم الأوضاع الإنسانية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة نابلس
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