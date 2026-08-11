اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء (11 آب 2026)، بخلفيات تعيين قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي 6 من قادة رفيعي المستوى في القوات المسلحة والرسائل التي تحملها. هذا إضافة إلى التركيز على وصول الاتفاق العماني- الإيراني إلى مشارف نهايته بشأن إدارة مضيق هرمز؛ ما يفتح الطريق أمام العالم كله لقبول هذه الترتيبات، ثم الحكم على الهيمنة الأميركية بالتراجع القهري أو عدم قبولها، ما يمهد لاستئناف الصراع.

رسالة تعيين القادة للعدو

كتبت صحيفة همشهري: "مع التعيينات الجديدة للقادة، أصبحت إيران أكثر صعوبةً، وأكثر عنادًا، وأكثر غموضًا بالنسبة لترامب. في كلٍ من حرب الأيام الاثني عشر والهجوم الإجرامي في آذار العام الجاري، سعى العدو إلى خلق فراغ في السلطة في البلاد من خلال نمط من الهجمات المباشرة، بهدف إفشال الجمهورية الإسلامية في ردها العسكري، وتهيئة الأرضية للجماعات الإرهابية للنشاط والإطاحة بالنظام. ورغم أن الضربة الأولى للعدو كانت قاسية ومؤلمة، وبلغت ذروتها باستشهاد قائد الثورة العظيم، إلا أن بنية السلطة والتصميم المذهل للقائد الشهيد، أظهرا صلابة تاريخية نوقشت بتفصيل، ويُعدّ فحص جذور هذه المرونة المذهلة وقدرة إيران على الرد، والتي تسببت في هزيمة عسكرية وسياسية ومعنوية للولايات المتحدة، من بين القضايا الراهنة التي تشغل وسائل الإعلام الأجنبية ومراكز الأبحاث".

تتابع الصحيفة :"تستحق التعيينات الجديدة في المجالين الأمني والعسكري للبلاد الاهتمام من منظورين؛ المنظور الأول هو تعزيز الجمهورية الإسلامية واستمرار مهام خلفائها؛ وهذا يعني أن العدو لا يستطيع إيقاف الجمهورية الإسلامية بتصفية الأفراد. أما المنظور الثاني، والذي يبدو أنه يحمل رسالة أكثر أهمية للعدو في هذه المرحلة، فهو أن التصعيد العسكري أو انتهاك الاتفاقيات لا يزيد من تعقيد الحرب والمضيق فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تنصيب شخصيات أكثر عنادًا وتعقيدًا في مراكز السلطة. من بين الأمور التي يلومها خصوم ترامب المحليون والمراقبون الدوليون وينتقدونه عليها، أن كل مرحلة من مراحل تدخلاته ضد إيران جعلت إيران أكثر غموضًا وصعوبة في التنبؤ بتصرفاتها؛ حتى بات الغموض المحيط بالملف النووي الإيراني اليوم أكبر بكثير مما كان عليه قبل الحرب، وأصبح مضيق هرمز قضية جديدة ومعقدة. إضافة إلى ذلك، فإن الغموض المحيط بآلية صنع القرار في إيران والخروج عن الأنماط المتوقعة قد زاد من مشاكل الأميركيين".

يبدو أن أحد الأهداف المهمة للتعيينات الجديدة، بحسب رأي الصحيفة، وخاصة تغيير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وبدء نشاط الجنرال رضائي، والذي يمكن اعتباره نوعًا من إعادة التنظيم العسكري والأمني، هو توجيه رسالة إلى العدو مفادها أن التصعيد العسكري أو استمرار التهديدات أو انتهاك الاتفاقيات سيجعل السياسة الخارجية الإيرانية ونهجها الدفاعي أكثر عدوانية، وسيجعل الأشخاص الذين يؤثرون عليها أكثر تعقيدًا وعنادًا."

ترامب على خطى كارتر

كتبت صحيفة وطن أمروز: "لقد أظهر التاريخ السياسي الأميركي مرارًا وتكرارًا أن الحزبين الرئيسيين في هذا البلد، على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية والمنافسة الشرسة وتضارب رواياتهما حول السلطة، يواجهان أحيانًا مصيرًا مشتركًا ومتكررًا في مواجهة تحديات دولية معينة. يمتلك الديمقراطيون والجمهوريون رؤى عالمية متباينة في العديد من المجالات، من الاقتصاد إلى الحقوق الاجتماعية ودور الحكومة في الولايات المتحدة. ولكن عندما يتعلق الأمر ببسط النفوذ على الساحة العالمية ومواجهة جهات فاعلة لا تقبل قواعد الغرب، فإنهم يقعون أحيانًا في فخ أنماط متشابهة. هذه الأنماط ليست نتيجة تخطيط مشترك، بل هي نتاج محدودية القوة الأميركية، والتعقيدات الجيوسياسية، وسوء تقديرات مسؤولي ذلك البلد. أحد أوضح الأمثلة على هذا المصير المشترك هو الهزيمة الاستراتيجية أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وهي هزيمة حلت بالحزبين بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وأظهرت أن العداء لإيران قد يكون له ثمن سياسي باهظ على الرئيس الحالي وحزبه".

تؤكد الصحيفة أن الديمقراطيين والجمهوريين :"يتبنون نهجًا متسقًا نسبيًا في مواجهة إيران. فكلا الحزبين، بدرجات متفاوتة من الحدة والضعف، ينظر إلى إيران كتهديد للمصالح الأميركية، وأمن الكيان الصهيوني، والنظام الأميركي. عادةً ما يركز الديمقراطيون على الدبلوماسية والاتفاقيات متعددة الأطراف، بينما يركز الجمهوريون على ممارسة أقصى الضغوط والخيار العسكري. ولكن عندما تصل هذه المقاربات إلى طريق مسدود، وترد إيران باستراتيجياتها غير المتكافئة، تكون النتيجة متشابهة لكلا الجانبين: تآكل سياسي داخلي، وتراجع في مكانة الولايات المتحدة الدولية، وفي نهاية المطاف، إلحاق الضرر بالحزب الحاكم. هذا هو المصير المشترك نفسه الذي سجله التاريخ، والذي يبدو أنه يتكرر الآن. من الأمثلة الكلاسيكية على هذه الظاهرة رئاسة جيمي كارتر. ففي عام 1979، بعد تسعة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية، عندما تم الاستيلاء على وكر التجسس الأميركي في طهران، احتجز طلاب يتبعون خط الإمام 52 أميركيًا كرهائن ردًا على إيواء واشنطن للشاه المخلوع. استمرت الأزمة 444 يومًا بالنسبة للولايات المتحدة. بدلًا من تسليم محمد رضا بهلوي، بذل الرئيس الديمقراطي كارتر قصارى جهده لتحرير الرهائن؛ بدءًا من المفاوضات وصولًا إلى العملية العسكرية الفاشلة مخلب النسر في نيسان/أبريل 1980، والتي فشلت في صحراء طبس وأودت بحياة ثمانية جنود أميركيين. وباحتجاز الرهائن حتى تنصيب رونالد ريغان في كانون الثاني/يناير 1981، مارست إيران ضغوطًا سياسية هائلة على كارتر".

تتابع الصحيفة: "في ذلك الوقت، كان الاقتصاد الأميركي يعاني أيضًا تضخمًا مرتفعًا ومشكلات في الطاقة، فربط الناخبون فشل الرئيس بالفشل الاقتصادي. ونتيجة لذلك، أصبح كارتر أحد الرؤساء الأميركيين القلائل الذين لم يكملوا سوى ولاية واحدة، وخسر انتخابات العام 1980 بفارق كبير أمام الجمهوري ريغان. ويعتبر العديد من المؤرخين أزمة وكر التجسس أحد العوامل الحاسمة في هذه الهزيمة. لم يتوصل كارتر إلى اتفاق مع إيران، وحسمت طهران مصيره السياسي من خلال ممارسة الصبر الاستراتيجي واستغلال نقاط الضعف الداخلية الأميركية".

تستنج الصحيفة أنه بعد مرور ما يقارب نصف قرن: "بدأت تظهر بوادر تكرار هذا النمط خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية. يبدو أن ترامب، الذي صرّح مرارًا وتكرارًا: لم أكن أريد أن أكون مثل جيمي كارتر، يسير على نفس الدرب. لقد عرّض نفسه والحزب الجمهوري للخطر. هذه المرة، لم تعد أداة الضغط الإيرانية هي الجواسيس وعناصر التجسس، بل السيطرة على مضيق هرمز وطريق تصدير النفط العالمي. تستغل إيران موقعها الجيوسياسي لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على الولايات المتحدة، وقد اشتدت هذه الضغوط مع انخراط ترامب في حرب ضد إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الأول/أكتوبر، حيث يحتاج الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم أو على الأقل تجنب هزيمة ساحقة".

لقد مرّ ما يقارب ستة أشهر على بدء هذه الحرب الإجرامية بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد إيران. بدأت هذه الحرب بالأهداف المعلنة التي أكد عليها ترامب وفريقه مرارًا وتكرارًا: تدمير القدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية وتدمير برنامجها النووي، وإسقاط الجمهورية الإسلامية. في نهاية المطاف تفكيك الأراضي الإيرانية. كان من المفترض أن تحقق الموجات الأولى من الهجمات العنيفة على إيران هذه الأهداف، لكن الواقع على الأرض أظهر عكس ذلك. لم تُدمَّر القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية فحسب، بل ألحقت خسائر فادحة بالولايات المتحدة وحلفائها في دول الخليج بردودها غير المتكافئة والمدمرة. لم يتوقف البرنامج النووي رغم الضربات، والأهم من ذلك أن الجمهورية الإسلامية لا تزال قوية. نتيجة لذلك، تم التخلي عن الأهداف الأولية واحدًا تلو الآخر، والآن تتركز كل جهود أميركا وترامب على هدف محدود وعاجل: إقناع إيران بفتح مضيق هرمز.

تابعت الصحيفة: "يقف ترامب الآن على حافة تجربة مماثلة؛ تجربة لا تهدد مكانته الشخصية فحسب، بل تهدد أيضًا فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، بل وحتى إرث ولايته الثانية. يُظهر المأزق الحالي الذي اختُزل من هدف طموح يتمثل في تدمير قدرات إيران إلى مجرد طلب لفتح مضيق هرمز، أن حسابات أميركا الأولية كانت خاطئة، وأن إيران تمكنت مرة أخرى من تغيير قواعد اللعبة لصالحها. تعلم كارتر هذا الدرس على حساب ولايته الثانية. والآن يتعلم ترامب والجمهوريون الدرس نفسه؛ درس قد يكون ثمنه باهظًا للغاية، يفوق ما شهدناه في العام 1980".

المضيق على عتبة نظام جديد

كتبت صحيفة رسالت: "تشير الأخبار والتكهنات إلى اقتراب التوصل إلى تفاهم جديد بشأن مضيق هرمز. وتعزز هذه التكهنات إلى حد ما تصريحات رسمية لمسؤولين إيرانيين... يُعد فتح وإغلاق مضيق هرمز أحدث مفهوم دخل حيز التداول في النظام الدولي مؤخرًا، وهو اليوم الذي أدت فيه غارات جوية أميركية إسرائيلية مشتركة على أهداف عسكرية وأمنية إيرانية إلى استشهاد القائد وعدد من كبار القادة. لم تقتصر الحرب التي اندلعت بناءً على تحذير إيران السابق على حدود البلاد، بل شملت جميع الأراضي التي كانت مناهضة لإيران في هذا الصراع. هاجمت القوات المسلحة الإيرانية قواعد أميركية في الدول المجاورة، بالإضافة إلى أهداف في الأراضي المحتلة، وحُظر مرور السفن، بما فيها السفن وناقلات النفط، عبر مضيق هرمز. وقد أعلنت طهران هذا الحظر كحق مشروع في الدفاع عن سلامة أراضيها، نظرًا لانتهاك سيادتها الإقليمية ووجود تهديدات أمنية في جنوب الخليج".

لكن، كما تؤكد الصحيفة، لن يعود مضيق هرمز إلى ترتيبات ما قبل الحرب، هذا التصريح سمعه الدبلوماسيون والعسكريون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا. من الضروري تقييم أساس وجهة نظر طهران بشأن التطورات في مضيق هرمز. ما حدث في مضيق هرمز حتى اليوم لم يكن ولن يكون مجرد توقف مؤقت لحركة الملاحة، بل هو بداية عهد جديد في تاريخ هذا الممر المائي، الذي تُصر إيران، لأسباب منطقية، على ضرورة تنظيمه وتطبيق الترتيبات الخاصة به بنفسها. تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحرب التي شُنّت ضدها قد غيّرت الوضع الأمني في مضيق هرمز، وبالتالي فإن الترتيبات السابقة لم تعد تُناسب الواقع الجديد. وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية مرارًا وتكرارًا على هذه المسألة في اجتماعات مختلفة، وأعلن أن ترتيبات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز مستقبلًا يجب أن تُراعى فيها تطورات الأشهر القليلة الماضية، ولا سيما الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتداعياتها الأمنية على الملاحة البحرية...لقد أكدت طهران صراحةً، وأثبتت تجربة الأشهر الأخيرة، أن وجود جهات فاعلة من خارج المنطقة لم يُسهم في أمن هذا الممر، بل كان أحد العوامل الرئيسية في زعزعة الاستقرار وتصعيد الأزمة؛ فالهجمات الأميركية، وإنشاء طرق موازية خارج الأطر المتفق عليها، وتجاهل تحذيرات إيران المتكررة في الأشهر الأخيرة، كلها أدلة تؤكد صواب موقف إيران في هذا الشأن".

تصل الصحيفة إلى الخلاصة المرجوة من هذه الجهود هي الآلية المتفق عليها بين إيران وعُمان، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات أو الأيام القادمة، إلا أن تفاصيلها الفنية، مهما بلغت دقتها وخبرتها، لن تحدد وحدها مصير هذا التفاهم ومضيق هرمز. إن ما سيحول هذا التفاهم من مجرد وثيقة على ورق إلى تفاهم تاريخي قابل للتنفيذ هو قبوله العملي من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية والعابرة للأقاليم. هذا القبول أو عدمه يطرح سيناريوهين مختلفين أمام المنطقة والعالم. في السيناريو الأول، إذا ما قُبل هذا المبدأ من قبل الأطراف الإقليمية والعابرة للأقاليم، فقد تكون آلية إيران-عُمان نقطة انطلاق نحو استقرار نسبي وإمكانية اتخاذ خطوات أخرى؛ استقرار لا يتحقق بالضغط العسكري، بل بإعادة تعريف قواعد اللعبة.

في السيناريو الثاني، والذي تراه الصحيفة، إذا لم يُقبل هذا المبدأ، وواجه مصير تفاهم إسلام آباد، فلن يُسفر إلا عن تعليق مؤقت للنزاع، وسيزيد من حدة الغموض والتوتر في المنطقة. في هذه الحالة، يمكن القول إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، ليختاروا مجددًا بين الاستقرار الناتج عن قبول الواقع، أو العودة إلى دوامة الصراع. يعود إصرار طهران على تمييز هذه الآلية عن غيرها من القضايا في مضيق هرمز إلى هذه الشكوك نفسها. ترى طهران أن ثقتها بالولايات المتحدة ضحية لتجاوزات البيت الأبيض، ولذلك فهي حذرة من ربط مستقبل أي قرار بالولايات المتحدة".

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