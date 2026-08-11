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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته.. جريحان في استهداف سيارة في النبطية وقصف مدفعي وتفجيرات
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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته.. جريحان في استهداف سيارة في النبطية وقصف مدفعي وتفجيرات

2026-08-11 11:54
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يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته اليومية في لبنان، فقد شنّ منذ منتصف الليل، سلسلة اعتداءات على عدد من المناطق في جنوب لبنان.

كما استهدف قصف مدفعي للعدو وادي الحجير لجهة بلدة القنطرة ومنطقة علي الطاهر، فيما تعرّضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي تزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

كما استهدفت طائرة مسيّرة للعدو سيارة عند أطراف مدينة النبطية، لجهة حي الجامعات، حيث أصيب مواطنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأضافت الوزارة أن الاستهداف تكرر على دفعتين وطال في المرة الثانية فريقًا إسعافيًا لجمعية الرسالة حضر لإنقاذ الجريحين مما أدى إلى تضرر في سيارة الاسعاف. 

 وجددت الوزارة شجبها لـ"إصرار العدو على استهداف فرق الإسعاف مما يشكل تجاوزًا غير مقبول للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية".

وفي بلدة زوطر الشرقية، أفادت معلومات عن تنفيذ جيش الاحتلال تفجيرًا في البلدة.

في سياق متصل، تقدّمت آليات للعدو من بلدة حداثا باتجاه أطراف بلدة عيتا الجبل، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، قبل أن تعود وتنسحب باتجاه بلدة حداثا.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش الاسرائيلي العدوان الإسرائيلي
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