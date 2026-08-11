انطلقت الجلسة العامة التشريعية، والتي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري, لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

افتتح الرئيس بري الجلسة بدقيقة صمت عن روح النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي. وبدأت الهيئة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، حيث جرى إقراره بعد أكثر من ساعة على بدء الجلسة مع إدخال تعديلات عليه.

بعدها، بدأت الهيئة العامة لمجلس النواب بمناقشة ودراسة اقتراح قانون الإعلام، ليتم بعدها تأجيل مناقشة ودراسة اقتراح القانون للجلسة المسائية.

خلال الجلسة، سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن: "ألم ترَ السلطة الخريطة التي نشرها العدو؟ هل تكفي الاتصالات التي أجريت؟ التجريف والقتل مسؤولية من؟"، كما تساءل: "هل الإصلاحات التي تجريها الحكومة هي تعيينات تخضع للمحاصصة والمنافع المتبادلة؟".

وردّ الحاج حسن على النائب سامي الجميل وسؤاله عن سبب عدم استقالتهم من الحكومة، بالقول: "قاعدين على قلبك".

في مداخلات أخرى، سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل: "أين الحكومة ممثلة بوزير الخارجية من الخريطة التي نشرتها وزارة خارجية العدو؟ ما الخطوات التي قامت بها في مجلس الأمن؟"، ورأى أ:ن "الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويتطلب مراجعة سياسية".

من جهته، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم إن: "الحرائق التي يفتعلها العدو في الجنوب لا تقل خطورة عن أعمال التجريف الحاصل".

وختامًا، رفع الرئيس بري الجلسة إلى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء (11 آب 2026).

الكلمات المفتاحية