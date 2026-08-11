كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عراقجي: العالم اعترف بأن إيران قوة لا تُهزم وتستطيع مواجهة واشنطن

فلسطين

غزة: أكثر من 5400 شهيد وجريح بنيران الاحتلال منذ إعلان وقف النار
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

غزة: أكثر من 5400 شهيد وجريح بنيران الاحتلال منذ إعلان وقف النار

2026-08-11 12:18
140

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، وصول شهيد متأثرًا بإصابته ومصاب آخر إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، أوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى استشهاد 1259 شخصًا وإصابة 4146 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إضافة إلى انتشال جثامين 807 أشخاص. بذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة 73,387 شهيدًا و174,257 مصابًا.

هذا؛ وتتهم وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال "الإسرائيلي" بمواصلة استهداف قطاع غزة؛ على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، والذي يشمل المدنيين والبنى التحتية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
فلسطين منذ 3 ساعات
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 11 ساعة
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 11 ساعة
العدوان الصهيوني على غزة.. خروقات مستمرة وقصف مدفعي وإطلاق نار
العدوان الصهيوني على غزة.. خروقات مستمرة وقصف مدفعي وإطلاق نار
فلسطين منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
فلسطين منذ 3 ساعات
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 11 ساعة
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 11 ساعة
العدوان الصهيوني على غزة.. خروقات مستمرة وقصف مدفعي وإطلاق نار
العدوان الصهيوني على غزة.. خروقات مستمرة وقصف مدفعي وإطلاق نار
فلسطين منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة