أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، وصول شهيد متأثرًا بإصابته ومصاب آخر إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، أوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى استشهاد 1259 شخصًا وإصابة 4146 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إضافة إلى انتشال جثامين 807 أشخاص. بذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة 73,387 شهيدًا و174,257 مصابًا.

هذا؛ وتتهم وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال "الإسرائيلي" بمواصلة استهداف قطاع غزة؛ على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، والذي يشمل المدنيين والبنى التحتية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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