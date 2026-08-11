أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن: "العالم اعترف بأن إيران أثبتت قدرتها في الحرب، وهي قوة لا تُهزم وقادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأميركية".

وأشار عراقجي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ الحرب ضد إيران لفرض الاستسلام عليها، من دون أي شروط، لكن بعد 20 يومًا من التصدي طلب التفاوض مع طهران.

وقال عراقجي: "لم يتوقع أحد أن تتمكن إيران من مقاومة أميركا بهذه الطريقة، حيث شنت حربها بدعم من الكيان الصهيوني والعديد من الدول الأخرى، لكن إيران صمدت ولم تخضع، وأجبرت العدو في نهاية المطاف على طلب التفاوض".

وأكد أن: "الشعب الإيراني أظهر، في سياسته الدبلوماسية، إجادته الدفاع عن حقوقه"، وأردف: "سمعت هذا من مسؤولين مختلفين بالكلمات نفسها: لقد انتصرتم في الحرب والدبلوماسية معًا". وتابع عراقجي: "لقد ضحى جنودنا بأرواحهم، وهزموا أكبر جيش في العالم، هذا ليس مجرد شعار، هي حقيقة يعترف بها العالم أجمع".

وأضاف: "في الحرب الأخيرة، أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعالم أنها قوة صلبة لا تُقهر. لقد سمعت مرارًا وتكرارًا من وزراء خارجية ومسؤولين من دول أخرى أن الإيرانيين فاجأونا".

وأشار إلى: "أن هذه الحرب الأخيرة، حرب الأيام الاثنتي عشرة وحرب الأيام الأربعين، شأنها شأن حرب السنوات الثماني، شهدت مشاهد تضحية وشجاعة لا مثيل لها، ولم يتوانَ أحد عن أداء مهمته، ولم يسمح بتعطيل سبل عيش الناس، أو تدمير حياتهم، أو إلحاق الضرر بصحتهم ورعايتهم جراء القصف".

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