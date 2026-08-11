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مسؤولون حذّروا ترامب: السيطرة على هرمز ستكون طويلة ومكلفة.. ولا ضمان للنصر
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مسؤولون حذّروا ترامب: السيطرة على هرمز ستكون طويلة ومكلفة.. ولا ضمان للنصر

2026-08-11 12:29
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نقلت شبكة "NBC News" ، عن مسؤولين عسكريين، إبلاغهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن: "أي عملية للسيطرة على مضيق هرمز ستكون طويلة ومكلفة ودموية، مع عدم وجود أي ضمان لتحقيق النصر".

وقالت الشبكة إن تقييمًا أميركيًا ذكر أن: "إيران باتت تحوّل أولويتها الآن من الأسلحة النووية إلى مضيق هرمز". هذا؛ وقد زعم ترامب، يوم أمس، أن: "الجهة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز حاليًا هي البحرية الأميركية".

يأتي هذا في ظل انتقادات أميركية واسعة لـ"عجز ترامب المستمر عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بشكل دائم".

أمّا في ما يخص الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز، فقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ إغلاق المضيق طبيعي لمنع استغلاله في الهجوم على إيران، مبيّنًا أنّ: "فتحه مرتبط بالظروف وشروط إيران، وما دامت الحرب قائمة فلن نسمح بالعبور من المضيق".

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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